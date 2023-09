- Vocês já me ouviram falar bastante sobre esse cara, mas em cinco meses ele mudou completamente a minha vida, mudou o jeito como eu me sinto. Li muita coisa na internet sobre como isso era um golpe, vocês acham que eu me permitiria levar um golpe? Eu emagreci 16 quilos, mas esse não era todo o meu problema. Me consultava com outros médicos há 10 anos, e nenhum conseguiu consertar as coisas dessa maneira. Descobri coisas que eu nem sabia que tinha - contou Dana sobre o Brecka.