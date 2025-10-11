Considerado um dos principais nomes do MMA mundial, Charles do Bronx entra no octógono do UFC Rio na noite deste sábado (11) e mira reencontrar o caminho das vitórias quatro meses após perder o cinturão dos leves para Ilia Topuria. O adversário da vez é o polonês Mateusz Gamrot e o brasileiro quer conquistar não só a vitória, mas também um bônus financeiro pesado distribuído pela competição.

Como acontece em todos os grandes eventos do UFC, a marca distribui premiações extra em dinheiro para os lutadores que destacam em suas noite de disputa. Foi o que aconteceu com Alex Poatan na última semana, que retomou o cinturão contra Magomed Akalaev no UFC 320, em Las Vegas, mas também ficou com o prêmio de "Performance da Noite" entregue naquela noite.

A premiação extra, que pode ser por performance ou por "Luta da Noite" rende a cada lutador US$ 50 mil, o que significa entre R$ 260 e R$ 270 mil a depender da cotação do dólar. No último evento, além de Poatan, o lutador Jiri Prochazka, da República Tchéquia, ficou com um prêmio por performance e um outro pelo conjunto da luta, o que lhe rendeu US$ 100 mil.

Ou seja, na noite deste sábado, diante de uma multidão brasileira, Charles do Bronx tem a chance de encaminhar um possível retorno na briga ao cinturão, já que essa luta não vale diretamente a conquista de um, e ainda faturar uma quantia de dinheiro significativa com o bônus.

Essa regra vale para todos os brasileiros que estão no card principal do UFC Rio. Além de Charles do Bronx, o Brasil será representado logo mais por outros atletas, como Deiveson Figueiredo, Vicente Luque, Jhonata Diniz, Ricardo Ramos e Lucas Almeida. A principal luta, de Charles do Bronx, deve começar por volta das 00h, mas o horário cravado depende do andamento das lutas do card preliminar e das demais do card principal.

Charles ''do Bronx'' de Oliveira foi criticado por polonês (Foto: Jordan Jones/AFP)

Veja as principais lutas que podem valer bônus financeiro

Card principal - início às 20h (de Brasília)