Charles do Bronx e outros brasileiros podem faturar bônus pesado no UFC Rio; veja cifra
Brasileiros entram no octógono na noite deste sábado (11) pelo UFC Rio
Considerado um dos principais nomes do MMA mundial, Charles do Bronx entra no octógono do UFC Rio na noite deste sábado (11) e mira reencontrar o caminho das vitórias quatro meses após perder o cinturão dos leves para Ilia Topuria. O adversário da vez é o polonês Mateusz Gamrot e o brasileiro quer conquistar não só a vitória, mas também um bônus financeiro pesado distribuído pela competição.
Como acontece em todos os grandes eventos do UFC, a marca distribui premiações extra em dinheiro para os lutadores que destacam em suas noite de disputa. Foi o que aconteceu com Alex Poatan na última semana, que retomou o cinturão contra Magomed Akalaev no UFC 320, em Las Vegas, mas também ficou com o prêmio de "Performance da Noite" entregue naquela noite.
A premiação extra, que pode ser por performance ou por "Luta da Noite" rende a cada lutador US$ 50 mil, o que significa entre R$ 260 e R$ 270 mil a depender da cotação do dólar. No último evento, além de Poatan, o lutador Jiri Prochazka, da República Tchéquia, ficou com um prêmio por performance e um outro pelo conjunto da luta, o que lhe rendeu US$ 100 mil.
Ou seja, na noite deste sábado, diante de uma multidão brasileira, Charles do Bronx tem a chance de encaminhar um possível retorno na briga ao cinturão, já que essa luta não vale diretamente a conquista de um, e ainda faturar uma quantia de dinheiro significativa com o bônus.
Essa regra vale para todos os brasileiros que estão no card principal do UFC Rio. Além de Charles do Bronx, o Brasil será representado logo mais por outros atletas, como Deiveson Figueiredo, Vicente Luque, Jhonata Diniz, Ricardo Ramos e Lucas Almeida. A principal luta, de Charles do Bronx, deve começar por volta das 00h, mas o horário cravado depende do andamento das lutas do card preliminar e das demais do card principal.
Veja as principais lutas que podem valer bônus financeiro
Card principal - início às 20h (de Brasília)
- Peso-leve (até 70,3 Kg): Charles "do Bronx" Oliveira x Mateusz Gamrot
- Peso-galo (até 61,2 Kg): Deiveson Figueiredo x Montel Jackson
- Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Vicente Luque x Joel Álvarez
- Peso-pesado (até 120,2 Kg): Jhonata Diniz x Mario Pinto
- Peso-pena (até 65,7 Kg): Ricardo Ramos x Kaan Ofli
- Peso-pena (até 65,7 Kg): Lucas Almeida x Michael Aswell
