Atuação de Charles do Bronx no UFC Rio impressiona torcedores: ‘Brutal’

No principal confronto do UFC Rio, Charles do Bronx manteve a escrita e finalizou mais um adversário em solo brasileiro. A vítima da vez foi o polonês Mateusz Gamrot, ex-campeão dos pesos leves. Contando com o apoio da torcida, o brasileiro dominou a disputa e decidiu a luta no 2º round, finalizando o adversário no solo. Nas redes sociais, os torcedores celebraram a conquista.

Do Bronx não tomou conhecimento de seu oponente e implementou seu estilo desde o primeiro segundo da luta. Buscando uma alternativa para se defender, o polônes levou o confronto para o solo. No entanto, foi o brasileiro quem levou a melhor nessa disputa. No segundo round, Charles aplicou um “mata-leão” no adversário, que não aguentou.

Após mais uma vitória por finalização, torcedores do mundo inteiro celebraram a conquista do atleta brasileiro. Na visão de um dos internautas, essa vitória reafirma que o lugar de Charles do Bronx está entre os melhores do mundo. Confira abaixo.

Tradução: Charles Oliveira derrota Mateusz Gamrot por finalização no segundo round no evento principal no Rio de Janeiro. “Do Bronx” desencadeia a loucura em casa mais uma vez com outro final brutal, reafirmando seu lugar entre os melhores do mundo.

Com a vitória, Charles do Bronx manteve sua invencibilidade no Brasil, com sete vitórias em sete lutas. Ao final da luta o brasileiro foi ovacionado pelo Farmasi Arena e admitiu estar emocionado com a vitória.

Veja como foi a vitória de Charles do bronx no UFC Rio

Round 1 - Charles Oliveira começou muito bem o round, conectando com chutes frontais e, mesmo quando ficou para baixo, atacou na omoplata. No meio do assalto, ficou por cima de Gamrot, pegou as costas e ficou perto de finalizar!

Round 2 - Desta vez, Charles inicia o grappling, consegue cinturar Gamrot e leva para baixo. Logo depois, consegue as costas e finaliza! É do Brasil! CHARLES DO BRONX VENCE MATEUSZ GAMROT!