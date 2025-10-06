A quatro meses das Olimpíadas de Inverno, Brasil espera mais vagas

A abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina acontece em exatamente quatro meses, no dia 6 de fevereiro de 2026. Com cinco vagas garantidas, o Brasil ainda espera a definição de resultados na temporada para confirmar sua maior delegação na história do evento. Em conversa exclusiva com a reportagem do Lance!, o presidente da Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN), Anders Petersen, explicou os últimos preparativos para a competição.

Até o momento, o Brasil tem cinco vagas garantidas para Milão-Cortina: duas no ski cross country feminino, uma no ski cross country masculino, e uma vaga no ski alpino em cada gênero. A esquiadora Duda Ribeira, de 20 anos, é a única convocada pela Confederação até o momento. A expectativa é de superar o recorde de atletas de esporte de neve registrado na edição de Albertville 1992, com sete competidores.

— É uma correria, um desafio, mas não é privilégio do Brasil. No ski alpino masculino, provavelmente vamos conseguir mais duas vagas e também no biatlo, que é uma modalidade nova. Eventualmente conseguiremos mais uma no halfpipe, do snowboard, e seríamos nove - projetou.

Em busca da medalha inédita

Segundo o presidente da CBDN, foi organizado um planejamento de 12 anos para os Jogos de Milão-Cortina em busca de diminuir a distância para os países com mais tradição em esportes de neve e tornar mais próximo o sonho da primeira medalha olímpica brasileira.

— Nós investimos mais em treinamento, treinadores, trouxemos conhecimento de fora, além de material técnico. Em termos de equipamentos, a diferença ainda existe, mas é menor. Os países grandes têm um contêiner com centenas de esquis e cinco pessoas só pra cuidar disso, nós ainda não temos. Antes a gente dividia técnico com outros países, isso já mudou de dez anos pra cá, e o Brasil vem conquistando mais respeito mundialmente - contou.

