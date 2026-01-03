Mais uma estrela foi anunciada para as Olimpíadas de Inverno deste ano. Dessa vez, para representar o país-sede com maestria, o perfil oficial do Milano-Cortina 2026 confirmou a apresentação da italiana Laura Pausini na cerimônia de abertura. A cantora se junta a Mariah Carey no espetáculo.

Ao lado da norte-americana, Laura chega para trazer a tradição italiana junto com a modernidade internacional. Ela se destaca como uma das maiores artistas da Itália com mais de três décadas de carreira na música, além das premiações. Até o momento, foram um Grammy, cinco Latin Grammys, um Globo de Ouro, além de uma indicação ao Oscar.

No mês passado, o primeiro nome foi confirmado para a cerimônia de abertura: Mariah Carey. Em um vídeo publicado pelos Jogos de Milão-Cortina, a cantora de 56 anos deu as primeiras dicas de sua participação. Ainda são poucas informações sobre o show, mas será "uma homenagem ao espírito italiano", exaltando figuras como Leonardo da Vinci e Giorgio Armani.

É inegavél que sua história com a música é marcada por grandes obras e sucessos. Mariah já venceu cinco Grammys, premiação mais importante no mundo da música, e é dona de hits como "We Belong Together", "Obsessed" e "All I Want For Christmas Is You".

Mariah Carey anuncia participação na abertura das Olimpíadas de Inverno (Foto: Reprodução Instagram)

A cerimônia acontece no San Siro, estádio da Inter de Milão e do Milan, no dia 6 de fevereiro de 2026. Além disso, pela primeira vez na história da competição, a abertura acontecerá simultaneamente em outros três locais: Cortina, Valtellina e Val di Fiemme.

Brasil busca recordes nas Olimpíadas de Inverno

A contagem regressiva para as Olimpíadas de Inverno está diminuindo. O acendimento da chama dos Jogos de Milão-Cortina 2026 aconteceu no dia 26 de novembro e só aumentou a expectativa para o evento, que promete ser de recordes para o Brasil. Além de provavelmente contar com sua maior delegação da história, o país tem chances concretas de subir ao pódio pela primeira vez.

O recorde de maior número de atletas brasileiros em uma edição de Jogos Olímpicos de Inverno aconteceu em 2014, em Sochi, quando o país contou com 13 representantes. Até o momento, o Brasil já tem cinco vagas garantidas para a competição na Itália: duas no esqui cross country feminino, uma no esqui cross country masculino, e uma vaga no esqui alpino em cada gênero.

A expectativa, porém, é de aumentar esse número conforme os resultados obtidos ao longo da recém iniciada temporada dos esportes de inverno. A janela de classificação para o evento se encerra apenas no dia 18 de janeiro, às vésperas do início das Olimpíadas, que serão disputadas de 6 a 22 de fevereiro de 2026.