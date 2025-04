Chris Bumstead, mais conhecido como Cbum, revelou que ficou 80 horas seguidas sem comer. O fisiculturista hexacampeão do Mr. Olympia afirmou que sempre quis passar três dias em jejum e disse ter feito isso por acreditar que faz bem para a saúde. Por meio de seus stories no Instagram, o canadense declarou ter ingerido apenas água e sal durante o período.

Cbum 80 horas sem comer

Com 25,7 milhões de seguidores no Instagram e quase cinco milhões no YouTube, Cbum é o atleta de fisiculturismo em atividade mais popular nas redes sociais. O canadense perde apenas para o ícone do esporte e do cinema, Arnold Schwarzenegger, com 26 milhões de seguidores no Instagram.

Cbum publicou um vídeo no YouTube em que explica como está a atual dieta e rotina, após as 80 horas de jejum. O atleta também explicou os benefícios da "dieta" para o corpo.

- Noite passada eu comi quinoa e coxas de frango e foi a comida mais gostosa que eu já comi. (...) Eu estava cansado e com fome o tempo inteiro, mas me senti muito relaxado. Todo mundo me perguntou por que fiz isso. É bom para muitas coisas, seu sistema imunológico se restaura completamente, 72 horas é bom para a saúde, anticancerígeno, reduz as inflamações, muitas coisas boas - declarou Cbum.

Síndrome do intestino permeável

Anteriormente, Cbum também revelou uma descoberta significativa no seu corpo. O atleta está com síndrome do intestino permeável. Nesta condição, acredita-se que a barreira do intestino delgado fica danificada, o que permite que substâncias não desejadas a ultrapassem, entrem na corrente sanguínea e causem sintomas gastrointestinais.

Segundo Cbum, não existe um remédio específico para tratar o problema. O recomendado é que a pessoa tenha uma dieta saudável, com alimentos ricos em fibras e nutrientes. Há mais ou menos um mês, Rafael Brandão, fisiculturista brasileiro, também afirmou ter a síndrome.