CBG anuncia os convocados para Mundial de Ginástica em Jacarta; veja

A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) anunciou os nove atletas que representarão o Brasil no Campeonato Mundial de Ginástica Artística 2025. A divulgação ocorreu nesta quinta-feira (9), a dez dias do início da competição, que será realizada na Indonésia Arena, em Jacarta, entre 19 e 25 de outubro.

A Seleção Brasileira Feminina será composta por Flávia Saraiva, Julia Soares, Julia Coutinho e Sophia Weisberg. Já a equipe masculina contará com Arthur Nory, Caio Souza, Diogo Soares, Vitaliy Guimaraes e Yuri Guimaraes. O evento marca o início do ciclo olímpico que tem como objetivo os Jogos de Los Angeles 2028.

Por ser a primeira competição mundial após as Olimpíadas de Paris, o torneio segue o formato estabelecido pela Federação Internacional de Ginástica (FIG), com disputas apenas individuais por aparelhos e no individual geral, sem competições por equipes.

Expectativa brasileira

A CBG divulgou comentários dos Ginastas como Flávia Saraiva e Caio Souza, e do coordenador da Seleção Brasileira de Ginástica Artística Feminina, Francisco Porath Neto.

— Estou tendo a oportunidade de treinar com atletas de dez ou onze anos mais novas do que eu. Eu e a Julia Soares, que temos mais experiência, estamos aqui também para ensinar, podendo mostrar o que é um Campeonato Mundial. Não é hora de cobrança, mas de aprendizado, de amadurecimento de jovens ginastas que estão convivendo com duas medalhistas olímpicas — revelou flavinha.

C Nossa corrida pela vaga olímpica começa em 2026. Então, este é o momento de aproveitarem o Mundial, ver o que significa, que sintam os aparelhos e absorvam o que puderem ao lado das melhores do mundo — finalizou.

— O primeiro ano do ciclo embute em si os seus desafios. A cada ciclo que se inicia, temos mudanças no código, e desta vez tivemos as mais significativas até então, na minha forma de ver. O sentimento é de felicidade neste reinício, e agora num ciclo normal. O passado foi de três anos; o anterior, de cinco, tudo por decorrência da pandemia. O trabalho recompensa sempre. Estou ansioso para que comece o Mundial de Jacarta — contou Caio Souza.

Sobre testes de elenco e também de expectativas, Francisco Porath, conhecido como Xico, foi otimista:

— Todos os países querem testar seus especialistas. Acredito que será uma boa experiência para todos que vão representar o Brasil — relatou Xico.

Antes de chegarem à capital indonésia, os atletas brasileiros farão um período de aclimatação em Doha, no Catar, visando melhor adaptação às condições locais para a 53ª edição do Mundial.

