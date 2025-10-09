Brasil faz campanha histórica no Mundial Júnior de Judô
Último dia de Mundial Júnior foi positivo para a seleção brasileira
- Matéria
- Mais Notícias
A seleção brasileira júnior de judô conquistou a medalha de bronze na competição por equipes mistas do Campeonato Mundial Júnior, após vencer o Uzbequistão por 4x3. O confronto decisivo ocorreu nesta última quarta-feira (08), em Lima, Peru, e foi definido apenas na luta de desempate. Com este resultado, o Brasil encerrou sua participação no torneio com seis medalhas no total, estabelecendo sua melhor campanha na história em Mundiais da categoria júnior.
Brasil voa no Mundial Júnior e garante mais três medalhas
Mais Esportes
Brasil conquista feito inédito na história dos Mundiais de Judô; confira
Mais Esportes
Primeiro dia de Mundial Júnior de Judô garante ouro para o Brasil
Mais Esportes
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
O duelo pelo bronze foi decidido quando Andrey Coelho, na categoria +90kg, aplicou um ippon em Fazliddin Rafikov na luta desempate, após o sorteio desta categoria para definir o vencedor. Antes disso, o Brasil havia vencido a Alemanha por 4 a 0 nas quartas de final e perdido para o Japão pelo mesmo placar na semifinal.
➡️Brasil voa no Mundial Júnior e garante mais três medalhas
➡️Brasil conquista feito inédito na história dos Mundiais de Judô; confira
Disputa por equipes mistas
Na disputa contra o Uzbequistão, Claiton Faria (-73kg) foi derrotado por Muhriddin Marufov, que marcou dois waza-ari. Maria Oliveira (-70kg) empatou o confronto ao superar Khirshida Razzokberdieva com um yuko no golden score. Jesse Barbosa (-90kg) colocou o Brasil à frente com um ippon sobre Alisher Samanov, mas Ana Soares (+70kg) foi superada por Umida Nigmatova, que também aplicou um ippon, igualando o placar.
O Uzbequistão assumiu a liderança quando Fazliddin Rafikov venceu Andrey Coelho com um yuko seguido de ippon. Na sequência, Gyovanna Andrade (-57kg) forçou o desempate ao derrotar Sugdiyona Rafkatova, primeiro com um yuko e depois finalizando com uma chave de braço.
No quadro geral da competição por equipes, o Japão ficou com o ouro, a França com a prata, enquanto Brasil e a Federação Internacional de Judô (representada por atletas neutros, que venceram a Turquia) dividiram o terceiro lugar do pódio com as medalhas de bronze.
Desempenho do dia brasileiro
No total, o Brasil conquistou no Mundial Júnior dois ouros, com Nicole Marques (-52kg) e Jesse Barbosa (-90kg), uma prata, com João Segatelle (-90kg), e três bronzes, com Gyovanna Andrade (-57kg), Dandara Camillo (-78kg) e a Equipe Mista.
A campanha em Lima superou o desempenho obtido em Bangkok 2008, quando o Brasil conquistou quatro medalhas: dois ouros, com Rafaela Silva e Sarah Menezes, uma prata, com Mayra Aguiar, e um bronze, com Camila Minakawa.
O Mundial Júnior de 2025 também marcou feitos importantes para o judô brasileiro. Nicole Marques obteve o primeiro ouro feminino do Brasil em um Mundial Júnior desde 2010. Jesse Barbosa e João Segatelle protagonizaram a primeira final totalmente brasileira em um Mundial de judô, independentemente da categoria. Eles também trouxeram as primeiras medalhas do judô masculino brasileiro nesta competição após seis anos sem pódios.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias