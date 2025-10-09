menu hamburguer
Brasil faz campanha histórica no Mundial Júnior de Judô

Último dia de Mundial Júnior foi positivo para a seleção brasileira

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porWilson Spiler,
Dia 09/10/2025
12:35
Atualizado há 2 minutos
Equipe mista de Judô do Brasil leva bronze no Mundial Júnior (Foto: Anderson Neves/CBJ)
Equipe mista de Judô do Brasil leva bronze no Mundial Júnior (Foto: Anderson Neves/CBJ)
A seleção brasileira júnior de judô conquistou a medalha de bronze na competição por equipes mistas do Campeonato Mundial Júnior, após vencer o Uzbequistão por 4x3. O confronto decisivo ocorreu nesta última quarta-feira (08), em Lima, Peru, e foi definido apenas na luta de desempate. Com este resultado, o Brasil encerrou sua participação no torneio com seis medalhas no total, estabelecendo sua melhor campanha na história em Mundiais da categoria júnior.

O duelo pelo bronze foi decidido quando Andrey Coelho, na categoria +90kg, aplicou um ippon em Fazliddin Rafikov na luta desempate, após o sorteio desta categoria para definir o vencedor. Antes disso, o Brasil havia vencido a Alemanha por 4 a 0 nas quartas de final e perdido para o Japão pelo mesmo placar na semifinal.

Disputas mistas no Mundial Júnior de Judô 2025 (Foto: IJF)
Disputas mistas no Mundial Júnior de Judô 2025 (Foto: IJF)

Disputa por equipes mistas

Na disputa contra o Uzbequistão, Claiton Faria (-73kg) foi derrotado por Muhriddin Marufov, que marcou dois waza-ari. Maria Oliveira (-70kg) empatou o confronto ao superar Khirshida Razzokberdieva com um yuko no golden score. Jesse Barbosa (-90kg) colocou o Brasil à frente com um ippon sobre Alisher Samanov, mas Ana Soares (+70kg) foi superada por Umida Nigmatova, que também aplicou um ippon, igualando o placar.

O Uzbequistão assumiu a liderança quando Fazliddin Rafikov venceu Andrey Coelho com um yuko seguido de ippon. Na sequência, Gyovanna Andrade (-57kg) forçou o desempate ao derrotar Sugdiyona Rafkatova, primeiro com um yuko e depois finalizando com uma chave de braço.

No quadro geral da competição por equipes, o Japão ficou com o ouro, a França com a prata, enquanto Brasil e a Federação Internacional de Judô (representada por atletas neutros, que venceram a Turquia) dividiram o terceiro lugar do pódio com as medalhas de bronze.

Desempenho do dia brasileiro

No total, o Brasil conquistou no Mundial Júnior dois ouros, com Nicole Marques (-52kg) e Jesse Barbosa (-90kg), uma prata, com João Segatelle (-90kg), e três bronzes, com Gyovanna Andrade (-57kg), Dandara Camillo (-78kg) e a Equipe Mista.

A campanha em Lima superou o desempenho obtido em Bangkok 2008, quando o Brasil conquistou quatro medalhas: dois ouros, com Rafaela Silva e Sarah Menezes, uma prata, com Mayra Aguiar, e um bronze, com Camila Minakawa.

O Mundial Júnior de 2025 também marcou feitos importantes para o judô brasileiro. Nicole Marques obteve o primeiro ouro feminino do Brasil em um Mundial Júnior desde 2010. Jesse Barbosa e João Segatelle protagonizaram a primeira final totalmente brasileira em um Mundial de judô, independentemente da categoria. Eles também trouxeram as primeiras medalhas do judô masculino brasileiro nesta competição após seis anos sem pódios.

