Ginasta brasileiro morre em acidente de moto

Morreu, aos 20 anos, o ginasta Guilherme Augusto de Amorim Silva. O atleta defendia o Esporte Clube Pinheiros. Ele morreu na última sexta-feira (3), em decorrência de um acidente de moto em Guarulhos, em São Paulo. O velório e sepultamento serão neste domingo, em São Paulo.

Ginasta Guilherme Augusto de Amorim Silva (Foto: Divulgação / ECP)

Guilherme conquistou o Pan-Americano Juvenil, os Jogos Sul-Americano Juvenil, o Campeonato Sul-Americano Juvenil, além de ser cinco vezes campeão do Brasileiro Juvenil. Em nota, o Esporte Clube Pinheiros lamentou a morte:

— Guilherme fez parte da nossa equipe de Ginástica Artística com empenho e paixão, representando o Clube com excelência. Neste momento de profunda dor, nos solidarizamos com os familiares e amigos.

Confira a nota da CBG sobre a morte do ginasta

"Com tristeza e imenso pesar, a Confederação Brasileira de Ginástica recebeu a notícia do falecimento, ocorrido na sexta-feira (3) do ginasta Guilherme Augusto de Amorim Silva, que defendia o Esporte Clube Pinheiros, da capital paulista. O atleta, de apenas 20 anos de idade, não resistiu aos ferimentos decorrentes de um acidente de moto."

"A CBG e todos os seus colaboradores se solidarizam com a família, amigos e membros da comunidade gímnica que com ele conviveram."

"O velório será a partir das 9h deste domingo (5), no Cemitério Primavera I. O sepultamento será às 15h30. O endereço é Avenida Otávio Braga de Mesquita, 3535 – Taboão, Guarulhos, São Paulo"