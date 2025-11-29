Neste domingo, o Atlético Piauiense entra em quadra diante do Traipu, pelo segundo jogo da final do Brasileirão de Futsal. E a ordem aos comandados do experiente André Bié não poderia ser mais clara: faltou letalidade no duelo de ida, que terminou empatado por 1 a 1 na Arena Verdão.

Com a missão de vencer o duelo fora de casa, em Arapiraca (AL) - um novo empate forçará a prorrogação, e se necessário, pênaltis -, os jogadores do Cavernão parecem ter o mesmo discurso. Jé, um dos artilheiros do CAP na competição, com oito gols, falou sobre a necessidade de converter as oportunidades em gol.

- Não vai mudar muito do que foi no primeiro jogo. As duas equipes jogam de forma muito parecida, a defesa é muito boa, mas a gente vai tentar minimizar ao máximo nossos erros que cometemos no primeiro jogo. A gente forneceu algumas boas chances de gol para eles, mas a gente vai tentar minimizar isso. E o fator principal é sermos mais letais. Não conseguimos ser letais, e tivemos boas oportunidades também. É manter a defesa que foi boa, e a letalidade tem que aparecer, até porque é final e quem matar vai conseguir esse título - declarou o experiente pivô de 42 anos.

Jé foi um dos principais nomes do Fortaleza justamente no título brasileiro de 2024, e segue como protagonista no Brasileirão, além de outros nomes experientes do elenco piauiense, como Lambão, Pesk e Fernandinho. Multicampeão na Liga Nacional de Futsal (LNF) e um dos principais nomes da conquista da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2025, o ofensivo declarou estar pronto para uma possível necessidade de tempo extra.

- A gente está preparado para qualquer situação. Nossa pré-temporada foi boa, a nossa preparação até aqui e se tiver que ir para a prorrogação, estamos prontos também. Estamos bastante focados nesse jogo, principalmente em ser letais. Um jogo de decisão, o momento que você é letal você vai quebrando o adversário e a nossa intenção é essa, é fazer os gols, minimizar nossos erros. E acredito que vai dar tudo certo - reforçou o jogador.

E se houve alguém letal na ida, esse alguém foi Nardinho. O habilidoso ala do Cavernão anotou o belo gol que empatou a partida e evitou que o Traipu deixasse o Piauí com a vantagem na mala. Mas o discurso é semelhante ao de Jé.

- Acho que nosso trabalho foi bem feito na primeira partida. Conseguimos desempenhar bem o que o (André) Bié queria dentro de quadra, e acho que se a gente conseguir fazer isso novamente lá, mas agora sendo um pouco mais frio e inteligente - até porque estamos contra a torcida e a atmosfera do jogo -, podemos sair com o resultado positivo. Acredito piamente na nossa ideia de jogo, talvez pecar um pouco menos nas oportunidades e tentar matar com os gols. Nesses jogos decisivos, os gols importam demais, então temos que ser o mais letal possível - afirmou o jogador.

Nardinho é uma das esperanças do CAP na final do Brasileirão de Futsal (Foto: Lucas Batista/Atlético Piauiense)

A bola rola para Traipu e Atlético Piauiense, pela final do Brasileirão de Futsal, neste domingo (30), às 13h (de Brasília), no Ginásio João Paulo II, em Arapiraca. O Lance! transmite em seu canal no YouTube, e você pode clicar aqui para assistir ao confronto conosco. Quem vencer ergue o troféu nacional; um novo empate força a prorrogação, onde não há vantagem para nenhum dos lados. Caso a igualdade persista após os dois tempos de cinco minutos, a decisão ficará para os pênaltis.