CBF inaugura quadra para futebol de areia na Granja Comary

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) inaugurou uma quadra de areia na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para uso das seleções brasileiras de beach soccer. A estrutura foi estreada nesta semana com treinos das equipes principal e sub-20, que se preparam para a disputa da Liga Evolução da Conmebol, entre os dias 8 e 12 de outubro, em Itajaí (SC).

Com a nova instalação, o Centro de Treinamento da Seleção Brasileira passa a abrigar também a modalidade mais vitoriosa do país em Copas do Mundo, com sete títulos. A preparação na Granja começou na quinta-feira (2) e segue até segunda (6), com 20 atletas (10 em cada categoria) convocados para os trabalhos.

O diretor de Beach Soccer e Futsal da CBF, Mauro Carmélio, afirmou que a criação do espaço representa um passo importante para o desenvolvimento da modalidade.

— Através dela vamos poder ter mais tempo para treinar, um lugar com essa imagem emblemática vencedora, que é a Granja Comary, onde a gente pode ter mais privacidade também, ter excelência no trabalho e buscar diariamente alta performance em todas as nossas preparações — disse Carmélio.

O presidente da CBF, Samir Xaud, destacou que a iniciativa está alinhada ao plano de integração das modalidades dentro da entidade.

— Nada mais justo do que entregar essa nova quadra integrada à Granja Comary. Isso faz parte do novo modelo de gestão da CBF, com investimentos no beach soccer e futsal. A CBF prova que é a casa do futebol brasileiro e isso inclui essas modalidades. O que a gente espera é fazer essa integração maior, que essa hegemonia do nosso maior campeão permaneça por anos — afirmou.

