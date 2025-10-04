Brasil brilha em mais um dia de Mundial de Atletismo Paralímpico

O penúltimo dia do Mundial de Atletismo Paralímpico em Nova Déli, na Índia, aconteceu na manhã deste sábado (04), e o grande destaque foi Thiago Paulino, que conquistou a medalha de prata na final do arremesso de peso na classe F57 (atletas que competem sentados). Ao todo, o Brasil já conquistou 38 medalhas no torneio.

continua após a publicidade

Thiago alcançou a marca de 14,82m, seu melhor arremesso na temporada. O iraniano Yasin Khosravi superou o brasileiro ao fazer 16,60m, estabelecendo um novo recorde mundial para a prova.

Natural de Orlândia (SP), Thiago Paulino conquistou sua sexta medalha em Mundiais: três ouros e agora três pratas.

➡️Brasil é líder disparado no Mundial de Atletismo Paralímpico

➡️Brasileira conquista marca histórica no Mundial de Atletismo Paralímpico

Thalita Simplicio se classifica nos 200m na classe T11 do Mundial de Atletismo Paralímpico (Foto: Cris Mattos/CPB)

Participação brasileira no Mundial

Além de Thiago, outros brasileiros competiram por classificações e medalhas. Na madrugada deste sábado, as brasileiras Thalita Simplício e Jerusa Geber classificaram-se em primeiro lugar em suas baterias para a final dos 200m classe T11. Thalita marcou 26.51, enquanto Jerusa finalizou com 25.19, seu melhor tempo na temporada.

continua após a publicidade

Ao longo da manhã, Lorraine Aguiar e Clara Daniele da Silva garantiram vaga nas semifinais dos 200m na classe T12. Lorraine conseguiu a classificação em segundo lugar com 25.69, e Clara Daniele em primeiro com 24.97.

Daniele dos Santos também participaria das baterias dos 200m T12, mas não correu devido a uma lesão na parte posterior da coxa.

Nas finais, Izabela Campos ficou em oitavo lugar no arremesso de peso pela classe F57, encerrando sua participação no Mundial. Henrique Caetano, em sua primeira participação em um Mundial, ficou em quarto lugar nos 100m T35.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Quadro de medalhas

O Brasil chegou a 38 pódios e permanece na liderança do quadro de medalhas por mais um dia, com 12 ouros, 19 pratas e sete bronzes. Os chineses permanecem na segunda colocação, com nove ouros, 16 pratas e 13 bronzes, sendo 38 no total. A Polônia continua sendo a terceira colocada, com oito ouros e 15 medalhas ao todo.