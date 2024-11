Papo com Helio Castroneves: muito bom nosso dia de trabalho com Logan Sargeant

Olá, pessoal, tudo bem? Quero aproveitar a coluna de hoje para falar sobre o teste do Logan Sargeant na Meyer Shank Racing, realizado no dia 19 no The Thermal Club, na Califórnia. Desde o início estava claro que não se tratava de uma atividade visando correr com a gente em 2025, pois nosso time está completo com o Felix Rosenqvist e o Marcus Armstrong, incluindo o terceiro carro para a Indy 500, que é meu. Apesar disso, foi uma experiência muito boa.

Mesmo antes de o Logan se tornar um piloto mundialmente famoso pelo seu trabalho na equipe Williams de Fórmula 1, ele já era conhecido da gente desde os tempo do kart. É que o Logan, em boa parte de sua carreira no kart, foi orientado pelo Oswaldinho Negri, um cara maravilhoso que correu muitos anos na então Mike Shank Racing e é meu amigo.

Por conta dessa aproximação, durante muito tempo foi conversada a possibilidade de Logan Sargeant testar na equipe, mas nunca acontecia. Agora, porém, chegou o momento e o resultado não poderia ter sido melhor.

Com toda experiência adquirida ao longo dos anos, ele tem muita velocidade e provou isso nas 84 voltas que deu no meu carro para a Indy 500. Ele próprio reconheceu que o carro da IndyCar é único, com particularidades muito próprias, incluindo o fato de ser o único, dentre as categorias top do automobilismo mundial, sem direção hidráulica.

Apesar de tudo isso, sua adaptação foi muito rápida. Posso dizer que levou pouco tempo para ele entender o carro, tanto que a equipe gostou das informações que trouxe do carro para nós. Resumindo, qualquer piloto que der um carro para o Logan na IndyCar não vai se decepcionar.

Logan Sargent nos treinos da Meyer Shank Racing (Foto: Divulgação)

A Meyer Shank Racing está realizando intenso trabalho na sua sede, antes do inverno, nos carros de IndyCar e IMSA. Entretanto, foi feriado de Thanksgiving na quinta, 28, então, estamos num feriado prolongado por aqui. Mas, na segunda, 2, voltaremos a acelerar.

Forte abraço, obrigado pelo carinho e até semana que vem.