Bia Haddad perde nos detalhes nas quartas nas duplas em Pequim

Bia Haddad e Siegemund (Foto: Jade Gao / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/10/2024 - 15:36 • Pequim (CHI)

Bia Haddad Maia e a alemã Laura Siegemund foram eliminadas, na madrugada desta sexta-feira (4), nas quartas de final de duplas do WTA 1000 de Pequim, na China, evento sobre o piso duro com premiação de US$ 8,9 milhões.

➡️ Thiago Wild faz jogo duro, mas perde para top 5 Medvedev em Xangai

As duas caíram diante da dupla campeã olímpica das italianas Sara Errani e Jasmine Paolini por 7/5 4/6 10/8 após 1h49min de duração. Bia e Siegmund haviam feito oitavas de final no US Open.

Bia Haddad em Pequim, na China (Foto: Jung Yeon-je / AFP)

➡️ Hugo Calderano perde para chinês e se despede do Grand Slam do tênis de mesa

A brasileira segue para a disputa do WTA 1000 de Wuhan, na China, que será disputado a partir da semana que vem, o último torneio da categoria 1000 na temporada.