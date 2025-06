Tenista finlandês vive drama pós grave lesão no joelho. Entenda

Mal começou, a temporada na grama já fez suas vítimas, uma delas com o drama de encarar uma grave lesão no joelho. O finlandês Otto Virtanen sofreu rompimento de grau dois dos ligamentos do joelho esquerdo, na partida contra o argentino Thomas Etcheverry, na segunda rodada do ATP 250 de ‘s-Hertogenbosch, na Holanda. A previsão é de que fique em torno de cinco semanas longe das quadras, sem condições de jogar em Wimbledon, que começa no dia 30 de junho.

Aos 23 anos, o tenista da Finlândia vinha de seis vitórias seguidas na temporada e o título do Challenger de Birmingham, no domingo, que lhe garantiu um salto de 13 posições no ranking. Atualmente, ele é o 101º e já havia assegurado o retorno ao top 100 (em 99º). Na carreira, sua melhor colocação foi a 91ª, alcançada em novembro passado.





Nas redes sociais, Virtanen tentou manter o bom humor e postou uma imagem da perna imobilizada:

- Tempos divertidos pela frente - escreveu o finlandês, dias após o sexto título de Challenger em seis finais desse nível.



Após o drama de Virtanen, desistência de Hurkacz



A grave lesão de Virtanen aconteceu na terça-feira. Nesta quinta, quem desistiu do torneio holandês foi o polonês Hubert Hurkacz, 28º do mundo. Com lesão nas costas, ele não entrou em quadra para enfrentar o qualifier estoniano Mark Lajal (195º) nesta quinta. Na estreia, Hurkacz derrotara o experiente espanhol Roberto Bautista Agut.

Aos 28 anos, o tenista polonês soma oito títulos na carreira, um deles na grama: o ATP 500 de Halle, conquistado em 2022.



