Carmelo Anthony, Dwight Howard e seleção dos EUA de 2008 são finalistas do Hall da Fama 2025

Carmelo Anthony, Dwight Howard e a seleção americana campeã olímpica em Pequim 2008 — da qual ambos os jogadores fizeram parte — estão entre os principais finalistas do Hall da Fama do Basquete deste ano. A lista de nomeados também inclui lendas do basquete feminino, como Sue Bird, Maya Moore e Sylvia Fowles, além dos renomados técnicos Billy Donovan e Mark Few.

Dwight Howard venceu três vezes consecutiva o prêmio de Defensor do Ano, entre 2009 e 2011. Ele, além de ser um grande nome defensivo de sua era, fez parte de oito times ideais da NBA. O jogador liderou o Orlando Magic até as finais de 2009 e vencer um título com o Los Angeles Lakers em 2020.

Carmelo Anthony é o décimo maior pontuador da história da NBA, com 28.289 pontos e dez vezes All-Star da liga. No colegial, liderou a universidade de Syracuse no título da NCAA em 2003.

Sue Bird é tetracampeã da WNBA pelo Seattle Storm. Com ótimos números na carreira, ela é considerada uma das maiores armadoras da história do basquete feminino.

Sylvia Fowles teve um grande destaque no basquete universitário. A jogadora era dominante no garrafão da Universidade de Louisiana e levou a equipe ao Final Four da NCAA em quatro oportunidades. Como profissional, levantou títulos ao lado de Moore pelo Lynx. Ela foi a MVP da WNBA em 2017.

Além desses nomes, a lista de finalistas inclui: o veterano árbitro da NBA, Danny Crawford; o ala cinco vezes All-Star da NBA, Marques Johnson; o mais longevo técnico universitário, Jerry Welsh; o três vezes All-Star da NBA, Buck Williams; a ex-Stanford e estrela da NBA, Jennifer Azzi, a pioneira do basquete feminino, Molly Bolin; o técnico sérvio Dusan Ivkovic; o dono do Miami Heat, Micky Arison; e a lenda do basquete israelense, Tal Brody.

O próximo passo do processo é a votação, que será realizada por um painel de 24 membros anônimos. Eles avaliarão cada candidatura individualmente. Para ser eleito ao Hall da Fama, um candidato precisa receber o voto de pelo menos 18 dos 24 eleitores.

A Classe de 2025 será anunciada oficialmente em abril, durante o Final Four masculino da NCAA, em San Antônio. A cerimônia de nomeação, por sua vez, está marcada para o início de setembro.