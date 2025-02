A NBA All-Star Weekend está de volta neste fim de semana, entre os dias 14 e 16 de fevereiro, quando acontecerá o famoso jogo das estrelas. Nesta sexta-feira (14), as atividades se iniciam na Oakland Arena, antiga casa do Golden State Warriors, e serão finalizadas no Chase Center, em San Francisco (EUA). Assim como o tradicional All-Star Game, no domingo (16), os torneios do grande evento contam com novos formatos para animar ainda mais os fãs do melhor basquete do mundo.

Para cementar, cada vez mais, no "Hall of Fame" do basquete norte-americano, LeBron James ampliou seu recorde para 21 seleções para o All-Star Game e se consolidou como o jogador com mais aparições no jogo das estrelas. Antes, o título era de Kareem Abdul-Jabbar, com 19 seleções.

Atual casa do Golden State Warriors, o Chase Center será o palco para os principais eventos do All-Star Weekend, na ordem de programação: o Rising Stars, Torneio de Habilidades, Torneio de Três Pontos, Torneio de Enterradas e o Jogo das estrelas. Agora, confira com o Lance!, em detalhes, a programação e como funciona cada competição.

Programação completa do NBA All-Star 2025

Sexta-feira, 14 de fevereiro

Jogo das celebridades do NBA All-Star - 21h (de Brasília) - Oakland Arena

Rising Stars - 23h (de Brasília) - Chase Center

Sábado, 15 de fevereiro

Treino do NBA All-Star - 16h (de Brasília) - Oakland Arena (NBA League Pass) Morehouse College x Tuskegee University - 19h (de Brasília) - Oakland Arena (NBA League Pass) All-Star Saturday Night, Chase Center - 22h (de Brasília) - Chase Center

- Desafio de habilidades

- Concurso de três pontos

- Concurso de enterradas

Domingo, 16 de fevereiro

Jogo das Estrelas da NBA (All-Star Game) - 22h (de Brasília) - Chase Center

Vale destacar que todos os principais eventos da noite acontecerão, no Chase Center, serão transmitidos no Brasil pela ESPN e através do streaming Disney+. A plataforma da NBA League Pass exibirá todos os torneios e disputas do NBA All-Star 2025.

Como funciona e quem disputará o jogo das celebridades?

Para abrir um dos principais fim de semanas do calendário do basquete norte-americano, famosos são convidados para demonstrar um pouco de suas habilidades com a bola laranja. Entre as celebridades, é possível encontrar grandes nomes da música, da TV, ex-jogadores e até gigantes da WNBA. Na atual edição do NBA All-Star, um dos times será liderado por Barry Bonds, estrela da MLB, e o rapper 2 Chainz, e o outro contará com ícone do mais um futebol americano, Jarry Rice, e o influenciador Khaby Lame no comando.

Confira os participantes de cada time do jogo das celebridades

Como é o formato do Rising Stars da NBA All-Star?

O primeiro evento no Chase Center será o Rising Stars, na noite desta sexta-feira (14). Este jogo é disputado entre 21 jogadores da NBA que estão em sua primeiro ou segunda temporada, mais sete craques da G-League. Com 28 nomes ao todo, quatro times são formados: três com os 21 novatos da NBA e o último com os sete da liga de desenvolvimento da NBA.

O formato, estreado em 2023, conta com três jogos em todo o evento, com duas semifinais e uma final. Nos dois jogos iniciais, vencem os primeiros times a atingir ou ultrapassar 40 pontos, já a decisão será definida pela equipe que marcar 25 pontos primeiro. Vale destacar, também, que o vencedor do Rising Star conquistará uma vaga para o minitorneio All-Star Games no domingo (16).

Confira a ordem dos confrontos

Jogo 1: Time T x Time C

Jogo 2: Time G-League x Time M

Final: Vencedor do Jogo 1 x Vencedor do Jogo 2

Após um draft realizado por três "Hall da Fame" Tim Hardaway, Mitch Richmond e Chris Mullin, além do ex-jogador Jeremy Lin, os quatro times foram escolhidos, assim como os treinadores honorários, que se juntarão aos ex-craques do basquete. Confira as equipes completas abaixo:

Como é o Desafio de habilidades da NBA?

O NBA Skills Challenge é um desafio que testa diversas habilidades específicas do jogador, como dribles, precisão de passes e arremesso. Para o primeiro torneio de sábado (15), quatro equipes formadas por dois atletas competem em uma série de mini testes. Os dois melhores times se enfrentam em uma final: o primeiro grupo a conseguir uma cesta do meio da quadra vence.

Confira as quatro equipes do Desafio de habilidades

Como é o Torneio de 3 Pontos?

Campeão dos últimos dois anos, Damian Lillard volta para o NBA All-Star para defender novamente o título no Torneio de 3 pontos. A competição é disputada por oito jogadores, que precisam acertar o máximo de arremessos do perímetro em até um minuto. Na quadra, o competidor terá cinco racks com cinco bolas cada. Quatro deles contêm quatro bolas de um ponto e uma valendo dois, enquanto um rack é formado só por bolas especiais, conhecidas como "money ball". "Nova aquisição", há também duas bolas de longa distância valem três pontos. Os três melhores avançam à final, onde o maior pontuador leva o título.

Confira os participantes

Torneio de enterradas

O último minitorneio da noite de sábado (15) será o de enterradas, em que quatro jogadores precisarão mostrar precisão, criatividade e explosão para conquistar a nota máxima. Na disputa, cada competidor apresenta duas enterradas, que serão avaliadas de 1 a 10 por um painel de ex-jogadores e lendas do basquete. Assim, os maiores pontuadores do primeiro round disputam a final.

Confira os jogadores do Torneio de enterradas do NBA All-Star 2025

Mac McClung, do Osceola Magic Matas Buzelis, do Chicago Bulls Stephon Castle, do San Antonio Spurs Andre Jackson Jr., do Milwaukee Bucks

Como será o novo formato do NBA All-Star Game 2025?

A NBA trará mais uma mudança de formato para o All-Star Game, após retomar, na última temporada, o modelo tradicional de confronto entre as Conferências Leste e Oeste. Neste ano, a disputa contará com quatro equipes: três formadas pelos 24 selecionados para o NBA All-Star e uma composta pelos vencedores do evento Rising Stars, realizado nesta sexta-feira (14).

Os quatro times se enfrentam em semifinais no dia 16 de fevereiro, às 22h (de Brasília). Para avançar, cada equipe precisa atingir pelo menos 40 pontos. Os vencedores dessas partidas disputam o título na grande final.

As três equipes do NBA All-Star foram escolhidas por três analistas da TNT norte-americana Charles Barkley, Shaquille O’Neal e Kenny Smith, que atuam como gerentes gerais honorários, além de terem seus nomes homenageados por cada time. Confira as seleções do draft:

Shaq’s OGs: LeBron James, Stephen Curry, Kyrie Irving*, Jayson Tatum, Kevin Durant, Damian Lillard, James Harden e Jaylen Brown.

Chuck’s Global Stars: Nikola Jokic, Trae Young*, Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama, Pascal Siakam, Alperen Sengun e Karl-Anthony Towns.

Kenny’s Young Stars: Anthony Edwards, Jalen Brunson, Jaren Jackson Jr., Cade Cunningham, Darius Garland, Tyler Herro, Evan Mobley e Jalen Williams.

*Irving e Young substituem Anthony Davis e Giannis Antetokounmpo, respectivamente, ambos fora por lesão.

Já o evento Rising Stars, como explicado acima, reúne quatro equipes com os melhores jogadores de primeiro e segundo ano da NBA, além de destaques da G-League. A lenda da WNBA e analista da TNT norte-americana Candace Parker será a General Manager honorária do time campeão, batizado como time Candace’s Rising Stars.

Confira a ordem dos confrontos do NBA All-Star Game 2025

Jogo 1: Kenny’s Young Stars x Chuck’s Global Stars

Jogo 2: Shaq’s OGs x Candace’s Rising Stars

Final: Vencedor do Jogo 1 x Vencedor do Jogo 2

Os técnicos Kenny Atkinson, do Cleveland Cavaliers, e Mark Daigneault, do Oklahoma City Thunder, comandarão duas das equipes do NBA All-Star Game, enquanto os assistentes de suas comissões técnicas liderarão os outros dois times. Eles foram escolhidos por terem os melhores retrospectos de suas conferências até 2 de fevereiro.

Além do prestígio, os quatro times disputarão um prêmio total de US$ 1,8 milhão. Cada jogador da equipe campeã receberá US$ 125 mil, os vice-campeões levarão US$ 50 mil, e os atletas das equipes restantes ganharão US$ 25 mil cada.

