Quais os próximos torneios de Djokovic, após a derrota em Madri?

Com 286 vitórias e 71 derrotas no saibro na carreira (incluindo 20 títulos), com aproveitamento de 80%, o sérvio Novak Djokovic, que completa 38 anos no dia 22 de maio, segue sem triunfos nesse piso em 2025. Isso porque, neste sábado (26), o tricampeão (2011, 2016 e 2019) parou na estreia no Masters 1000 de Madri, diante do italiano Matteo Arnaldi.

continua após a publicidade

➡️ João Fonseca conhece chave em Madrid e pode enfrentar 12º do mundo

Derrotado, há três semanas, pelo chileno Alejandro Tabilo (32º) na primeira rodada em Monte Carlo, Djokovic voltará às quadras em outro torneio desse nível: Roma, que começa no dia 7 de maio.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Obviamente, você não se sente bem após perder uma partida. Mas tive esse sentimento algumas vezes neste ano, infelizmente. Sabia que seria uma partida difícil neste torneio, Arnaldi é um jogador muito bom, tem qualidade - reconheceu o ex-líder do ranking mundial.

continua após a publicidade

Após Roma, Djokovic joga em Roland Garros

- Não tive muitas partidas no saibro. Treinei bem, mas é completamente quando você pisa na quadra do jogo. Acredito que a única coisa positiva é que me diverti mais do que em Monte Carlo, isso é bom. Mas, obviamente, o nível do tênis não é o que eu gostaria de mostrar - continuou Nole.

- É o círculo da vida e da carreira, em algum momento poderia acontecer - encerrou o tricampeão de Roland Garros (em 2016, 2021 e 2023), torneio que ele disputará após Roma.

continua após a publicidade

O revés para Arnaldi foi o terceiro seguido de Djokovic no ano, onde soma 12 vitórias e sete derrotas. Em março, o ex-líder do ranking perdeu, em Miami, sua única final na temporada para o tcheco Jakub Mensik (54º).

É apenas a primeira vez desde 2018 que o sérvio perde duas estreias consecutivas em um torneio desse nível. Há sete anos, ele parou na estreia em Miami e Indian Wells.