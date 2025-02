Um dos eventos mais aguardados do mundo do basquete, o NBA All-Star Weekend enfim está perto de começar. Na noite desta sexta-feira (14), para animar os fãs do esporte, os primeiros compromissos acontecem: o jogo das Celebridades e o Rising Stars. O primeiro, que conta com ilustres convidados, está agendado para às 21h (de Brasília), na Oakland Arena, enquanto o jogo das "estrelas em ascensão" acontecerá, às 22h (de Brasília), no Chase Center. Todos os duelos serão transmitidos pela ESPN e através dos streaming Disney+ e NBA League Pass.

Como funciona e quem disputará o jogo das celebridades?

Para abrir um dos principais fim de semanas do calendário do basquete norte-americano, famosos são convidados para demonstrar um pouco de suas habilidades com a bola laranja. Entre as celebridades, é possível encontrar grandes nomes da música, da TV, ex-jogadores e até gigantes da WNBA. Na atual edição do NBA All-Star, um dos times será liderado por Barry Bonds, estrela da MLB, e o rapper 2 Chainz, e o outro contará com ícone do mais um futebol americano, Jarry Rice, e o influenciador Khaby Lame no comando.

Confira os participantes de cada time do jogo das celebridades

Como é o formato do Rising Stars da NBA All-Star?

O primeiro evento no Chase Center será o Rising Stars, na noite desta sexta-feira (14). Este jogo é disputado entre 21 jogadores da NBA que estão em sua primeiro ou segunda temporada, mais sete craques da G-League. Com 28 nomes ao todo, quatro times são formados: três com os 21 novatos da NBA e o último com os sete da liga de desenvolvimento da NBA.

O formato, estreado em 2023, conta com três jogos em todo o evento, com duas semifinais e uma final. Nos dois jogos iniciais, vencem os primeiros times a atingir ou ultrapassar 40 pontos, já a decisão será definida pela equipe que marcar 25 pontos primeiro. Vale destacar, também, que o vencedor do Rising Star conquistará uma vaga para o minitorneio All-Star Games no domingo (16).

Confira a ordem dos confrontos

Jogo 1: Time T x Time C

Jogo 2: Time G-League x Time M

Final: Vencedor do Jogo 1 x Vencedor do Jogo 2

Após um draft realizado por três "Hall da Fame" Tim Hardaway, Mitch Richmond e Chris Mullin, além do ex-jogador Jeremy Lin, os quatro times foram escolhidos, assim como os treinadores honorários, que se juntarão aos ex-craques do basquete. Confira as equipes completas abaixo:

Saiba horário e onde assistir ao jogo das Celebridades e Rising Stars

Jogo das Celebridades

📆 Data: sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025

⏰ Horário: 21h (de Brasília)

🌏 Local: Oakland Arena

📺 Onde assistir: ESPN, Disney+e NBA League Pass

Rising Stars

📆 Data: sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025

⏰ Horário: 22h (de Brasília)

🌏 Local: Oakland Arena

📺 Onde assistir: ESPN, Disney+e NBA League Pass

