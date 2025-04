Sempre realista, sem se deslumbrar com as vitórias, nem tampar o sol com a peneira nos tropeços, João Fonseca lamentou as oportunidades desperdiçadas em sua sexta derrota em 16 jogos de ATP na temporada. Sábado, o brasileiro teve 11 break points e aproveitou apenas um deles ao cair diante do americano Tommy Paul, 12º do mundo, de 27 anos, na segunda rodada do Masters 1000 de Madri.

Dos 191 pontos disputados em todo o jogo, o carioca ganhou 94, contra 97 do adversário.



Além das chances de quebra de serviço, o número 1 do Brasil e 65º do mundo teve dois set points no tiebreak da primeira parcial e outros dois quando o rival sacava em 5/6 no segundo set. Na maioria das vezes em que se viu em apuros, o americano encaixou ótmos saques. Não por acaso, fez nove aces no jogo, contra 2 do brasileiro.

- Jogo difícil, que tive muitas oportunidades, não consegui pegá-las. Tive muitos break points, alguns ele jogou bem, mérito dele e alguns desmérito meu - analisou o pupilo do técnico Guilherme Teixeira.

O número 1 do Brasil também admitiu ter lhe faltado paciência.

- Falhei muito nos momentos importantes, fui impaciente, isso fica remoendo. Obviamente estou bravo pós-partida porque tive oportunidades, tive chances de ganhar, tive chances de fechar o primeiro set, mas acabei não conseguindo. É seguir para o próximo torneio, me preparar e ir com tudo.

João Fonseca joga o Challenger de Estoril semana que vem

Com a derrota deste sábado, o brasileiro joga o Challenger de Estoril, também no saibro, que começa na segunda-feira. A tendência é de que o brasileiro estreie na terça. Depois, João Fonseca segue para o Masters 1000 de Roma, que começa em 7 de maio.

Invicto em Challengers no ano (foi campeão em Camberra, na Austrália, em janeiro, e em Phoenix, nos EUA, em março, ambos na quadra rápida), o número 1 do Brasil tem nova chance de evoluir e seguir aprendendo no torneio em Portugal.

Tommy Paul devolve a bola na vitória sobre o brasileiro João Fonseca em Madri (Thomas COEX / AFP)