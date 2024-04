Carlos Sainz conversa com Mercedes para substituir Hamilton na Fórmula 1 2025

Carlos Sainz venceu o Grande Prêmio da Austrália (Foto: Martin Keep/AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 16/04/2024 - 18:06 • Xangai (CHI)

Depois de a Ferrari anunciar no início de fevereiro que fechou com Lewis Hamilton para ser companheiro de Charles Leclerc em 2025, Carlos Sainz ainda analisa os próximos passos para o futuro da carreira na Fórmula 1. E o caminho do espanhol pode ser exatamente o inverso do britânico no ano que vem. Segundo o portal RacingNews365, o piloto conversa com a escuderia alemã para um assento na próxima temporada.

Ainda de acordo com o veículo, nenhum contrato foi assinado até agora entre as partes — e nada será divulgado ao longo do fim de semana do GP da China, próxima etapa da Fórmula 1 em 2024. As conversas, porém, caminham em direção a um contrato de um ano, com mais um ano opcional ao fim do vínculo.

Essa decisão deixaria a Mercedes em condições de avaliar o desempenho de Andrea Kimi Antonelli na Fórmula 2, como uma maneira de entender se o jovem teria condições de ser promovido em 2026. Atualmente, o italiano é o nono colocado na categoria, com um quarto lugar como melhor resultado.

Por outro lado, Sainz também poderia continuar de olho no mercado neste modelo de negociação, tanto na entrada da Audi, prevista justamente para 2026, quanto em uma possível vaga na Red Bull em caso de saída de Max Verstappen ou Sérgio Pérez — que, por enquanto, só tem contrato até o fim deste ano.

(Foto: Martin KEEP / AFP)

A Fórmula 1 volta entre os dias 19 e 21 de abril, para o GP da China, retorno da etapa ao calendário pós-pandemia.

