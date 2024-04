Sergio Pérez prevê fim de semana muito difícil em GP da China “de único treino”

Perez venceu a corrida Sprint no Azerbaijão em 2023 (Foto: LISI NIESNER/AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 16/04/2024 - 16:39 • Xangai (CHI)

Sergio Pérez acredita que vai ter uma corrida de desafios durante o retorno da Fórmula 1 à China neste final de semana. Isso porque a etapa em Xangai será no formato sprint e os pilotos terão apenas um treino para deixar o carro preparado para todas as sessões de classificação e de corrida. E por nunca ter trabalhado com a Red Bull nesta pista, o mexicano acredita que pode sofrer um contratempo ainda maior.

O GP da China sofreu um hiato de quatro anos por causa da Covid-19, e a forma que ele está voltando para o calendário da Fórmula 1 não está agradando alguns pilotos. Depois de Max Verstappen mostrar seu descontentamento com o formato adotado pela categoria em Xangai, foi a vez Pérez externar sua opinião.

O mexicano reconhece que o fim de semana sprint pode trazer benefícios para o espetáculo. No entanto, acredita que também pode ser extremamente prejudicial para os pilotos. Afinal, qualquer contratempo na pista durante o TL1 impacta o trabalho das equipes no restante do fim de semana.

- Só espero que não tenha problemas com a pista, como com bueiros, por exemplo. Isso só vai tirar o nosso foco (e atrapalhar o trabalho durante o TL1). Mas acho que para o show, (a corrida sprint na China) provavelmente é uma coisa boa - disse Pérez.

- Mas pensando na preparação para o fim de semana, vai ser muito difícil. Nunca corri lá com a Red Bull, então tenho muito trabalho a fazer em um único treino- finalizou o mexicano.

A Fórmula 1 volta a acelerar entre os dias 19 e 21 de abril, para o GP da China, retorno da etapa ao calendário pós-pandemia.