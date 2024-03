Atual 13ª do mundo da WTA, a brasileira chegará na mesma posição para o WTA 1000 de Indian Wells, na Califórnia, que começa no meio da próxima semana, mas o ranking da corrida, que mede o desempenho do ano mostra a brasileira apenas como a 29ª colocada no momento o qual sairá como a 30ª uma vez que a campeã do WTA 250 de Austin vai lhe ultrapassar.