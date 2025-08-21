Canal anuncia transmissão exclusiva do Brasil na AmeriCup

A ESPN anunciou nesta quinta-feira (21) que transmitirá com exclusividade os jogos do Brasil na AmeriCup, principal torneio de seleções do continente. Os jogos da seleção brasileira de basquete serão exibidos nos canais ESPN e na plataforma de streaming Disney+.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Mãozinha Pereira pela Copa Latina (Foto: Divulgação / CBB)

O primeiro jogo da seleção será neste sábado (23), contra o Uruguai, às 16h10 (horário de Brasília). O campeonato será realizada em Manágua, capital da Nicarágua, e se estende até o dia 31 de agosto. A Seleção Brasileira, comandada por Aleksandar Petrović, busca apagar a imagem do vice-campeonato na edição de 2022, quando foi derrotada pela Argentina em casa.

Brasil na AmeriCup

A história de conquistas do Brasil na competição começou na década de 1980, com os dois primeiros títulos vencidos em 1984, no Brasil, e 1988, no Uruguai. As vitórias consolidaram o país como uma das principais forças do basquete nas Américas.

continua após a publicidade

Após um tempo, a seleção voltou a conquistar o título em 2005, na República Dominicana, e conquistou o tetracampeonato em 2009, em Porto Rico. Esta última campanha vitoriosa contou com uma geração de atletas de destaque no cenário internacional, como Leandrinho Barbosa, Marcelinho Huertas e Anderson Varejão.

Desde então, o Brasil não conquistou mais o título. A campanha que mais se aproximou do ouro foi na edição mais recente, em 2022, realizada em Recife (PE). A seleção chegou à final, mas foi superada pela Argentina, ficando com o vice-campeonato. Apesar da derrota, o desempenho foi visto como um sinal da recuperação da competitividade da equipe no cenário continental.

continua após a publicidade

O país é o único a ter participado de todas as 19 edições da AmeriCup, um feito que reforça sua posição de destaque e tradição no basquete das Américas.

Confira os jogadores convocados e clubes

Caio Pacheco - Coruña-ESP

Yago Mateus - Estrela Vermelha- SRB

Alexey Borges - Flamengo

Georginho de Paula - SESI Franca

Vitor Benite - Baloncesto Sevilla-ESP

Reynan Gabriel - Pinheiros

Léo Meindl - San Pablo Burgos-ESP

Gui Deodato - Flamengo

Kevin Crescenzi - Brasília

Marcio Santos - Maccabi Tel-Aviv-ISR

Mãozinha Pereira - Free Agent

Mathias Vazquez - Overtime Elite-EUA

Lucas Dias - SESI Franca

Bruno Caboclo - Hapoel Tel Aviv-ISR

Ruan Miranda - Flamengo

Tim Soares - Sydney Kings-AUS