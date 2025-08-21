Canal anuncia transmissão exclusiva do Brasil na AmeriCup
A ESPN anunciou nesta quinta-feira (21) que transmitirá com exclusividade os jogos do Brasil na AmeriCup, principal torneio de seleções do continente. Os jogos da seleção brasileira de basquete serão exibidos nos canais ESPN e na plataforma de streaming Disney+.
O primeiro jogo da seleção será neste sábado (23), contra o Uruguai, às 16h10 (horário de Brasília). O campeonato será realizada em Manágua, capital da Nicarágua, e se estende até o dia 31 de agosto. A Seleção Brasileira, comandada por Aleksandar Petrović, busca apagar a imagem do vice-campeonato na edição de 2022, quando foi derrotada pela Argentina em casa.
Brasil na AmeriCup
A história de conquistas do Brasil na competição começou na década de 1980, com os dois primeiros títulos vencidos em 1984, no Brasil, e 1988, no Uruguai. As vitórias consolidaram o país como uma das principais forças do basquete nas Américas.
Após um tempo, a seleção voltou a conquistar o título em 2005, na República Dominicana, e conquistou o tetracampeonato em 2009, em Porto Rico. Esta última campanha vitoriosa contou com uma geração de atletas de destaque no cenário internacional, como Leandrinho Barbosa, Marcelinho Huertas e Anderson Varejão.
Desde então, o Brasil não conquistou mais o título. A campanha que mais se aproximou do ouro foi na edição mais recente, em 2022, realizada em Recife (PE). A seleção chegou à final, mas foi superada pela Argentina, ficando com o vice-campeonato. Apesar da derrota, o desempenho foi visto como um sinal da recuperação da competitividade da equipe no cenário continental.
O país é o único a ter participado de todas as 19 edições da AmeriCup, um feito que reforça sua posição de destaque e tradição no basquete das Américas.
Confira os jogadores convocados e clubes
Caio Pacheco - Coruña-ESP
Yago Mateus - Estrela Vermelha- SRB
Alexey Borges - Flamengo
Georginho de Paula - SESI Franca
Vitor Benite - Baloncesto Sevilla-ESP
Reynan Gabriel - Pinheiros
Léo Meindl - San Pablo Burgos-ESP
Gui Deodato - Flamengo
Kevin Crescenzi - Brasília
Marcio Santos - Maccabi Tel-Aviv-ISR
Mãozinha Pereira - Free Agent
Mathias Vazquez - Overtime Elite-EUA
Lucas Dias - SESI Franca
Bruno Caboclo - Hapoel Tel Aviv-ISR
Ruan Miranda - Flamengo
Tim Soares - Sydney Kings-AUS
