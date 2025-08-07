A Seleção Brasileira de basquete masculino inicia no próximo dia 22 de agosto, na Nicarágua, a sua trajetória na AmeriCup 2025.

Equipe do último ciclo olímpico brasileiro no basquete (Foto: Hendrik Osula / FIBA)

A seleção busca encerrar um jejum de 16 anos sem o principal título do continente. Com um histórico que a coloca como a segunda maior campeã do torneio, com quatro títulos, o Brasil entra na competição amparada por uma trajetória de tradição e pelo recente vice-campeonato, conquistado em 2022.

Brasil na AmeriCup

A história de conquistas do Brasil na competição começou na década de 1980, com os dois primeiros títulos vencidos em 1984, no Brasil, e 1988, no Uruguai. As vitórias consolidaram o país como uma das principais forças do basquete nas Américas.

Após um tempo, a seleção voltou a conquistar o título em 2005, na República Dominicana, e conquistou o tetracampeonato em 2009, em Porto Rico. Esta última campanha vitoriosa contou com uma geração de atletas de destaque no cenário internacional, como Leandrinho Barbosa, Marcelinho Huertas e Anderson Varejão.

Desde então, o Brasil não conquistou mais o título. A campanha que mais se aproximou do ouro foi na edição mais recente, em 2022, realizada em Recife (PE). A seleção chegou à final, mas foi superada pela Argentina, ficando com o vice-campeonato. Apesar da derrota, o desempenho foi visto como um sinal da recuperação da competitividade da equipe no cenário continental.

O país é o único a ter participado de todas as 19 edições da AmeriCup, um feito que reforça sua posição de destaque e tradição no basquete das Américas.

O que é a AmeriCup de basquete?

A 20ª edição da AmeriCup, realizada pela Federação Internacional de Basquetebol (FIBA), acontece entre 22 e 31 de agosto, na Nicarágua. Por ser a seleção anfitriã, a Nicarágua teve uma vaga automática na competição de 12 seleções, enquanto as outras passaram pelas eliminatórias. A edição anterior da AmeriCup foi vencida pela Argentina.

Na fase de grupos, as equipes se enfrentam dentro de suas chaves. As duas melhores seleções de cada grupo e as duas melhores terceiras colocadas avançam para as quartas de final. Os vencedores das quartas vão para as semifinais e disputam uma vaga na disputa pelo título, enquanto as seleções perdedoras disputarão a medalha de bronze.

