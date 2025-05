Darlan e Bruninho estarão presentes em jogo beneficente em Campinas

Mesmo após o encerramento da temporada, o Vôlei Campinas abre suas portas neste domingo (18) para a 2ª edição do Jogo Mãos Solidárias, uma partida beneficente idealizada por Maurício Lima, pelo bicampeão olímpico e embaixador do projeto. No ano passado, o duelo reúne craques de todas as gerações, a partir das 17h no Ginásio do Taquaral, em Campinas.

No ano passado, o Jogo Mãos Solidárias arrecadou mais de quatro toneladas de alimentos não perecíveis, repassados para o Banco de Alimento de Campinas e para as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul, além de 500 peças de roupas destinadas à Campanha do Agasalho. Em 2025, os ingressos serão trocados por dois quilos de alimento não perecível e um agasalho em bom estado. As trocas serão feitas no www.voleirenata.com.br/torcedor a partir de sexta-feira (16), às 12h.

Jogo Mãos Solidárias fundada pelo Vôlei Campinas no ano passado (Foto: Pedro Teixeira/ Divulgação)

Além de Maurício, André Heller, Anderson, Serginho e Anderson, todos campeões olímpicos em Atenas-2004, e da medalhista olímpica Virna, que foram estrelas no duelo do ano passado, o Jogo Mãos Solidárias terá como novidades, para este ano, outros campeões olímpicos, como Giba e Adenízia.

-Mais do que amigos, são irmãos para toda vida, então fico muito feliz em poder estar com eles ao meu lado nesse evento. Ainda temos muitas surpresas, mas é legal saber que, por exemplo, teremos gente do calibre da Formiga, uma das maiores atletas da história do país, conosco neste evento - revela o bicampeão olímpico, Maurício Lima, confirmando a craque da Seleção Brasileira entre as novidades para a partida.

Atuais vice-campeões da Superliga, Bruninho, Maurício Borges e Lukinha participarão da festa, assim como Judson e Adriano, que estão com a Seleção Brasileira. Com passagens pelo projeto campineiro o líbero Alê e o levantador Rodriguinho estarão em quadra também. A principal novidade da nova geração em quadra será o oposto Darlan, principal revelação do vôlei brasileiro.

Os alimentos doados serão distribuídos pelo Banco de Alimento de Campinas, enquanto as peças de roupa irão para a Campanha do Agasalho 2025.