Campeão olímpico, Lucas Pinheiro conquista ouro inédito na Copa do Mundo; vídeo

O campeão olímpico Lucas Pinheiro segue colecionando feitos inéditos. Menos de um mês após conquistar a primeira medalha do Brasil na história dos Jogos Olímpicos de Inverno, o brasileiro subiu ao degrau mais alto do pódio da etapa da Copa do Mundo de Ski Alpino. A nova proeza foi neste sábado (7), em Kranjska Gora, na Eslovênia, na disciplina Giant Slalom.

- Estou esquiando com muita felicidade, muita alegria. A única coisa que tenho tentado fazer

desde os Jogos Olímpicos é aproveitar, enquanto obviamente tento combinar isso com me

preparar para algumas corridas finais difíceis, com muita coisa em jogo - comemorou o brasileiro.

Na competição, Lucas foi o quarto a entrar na pista. E seu cartão de visitas foi uma ótima primeira descida, mantendo a liderança após a segunda vez que foi para a pista. Foi a segunda vez que o atleta ganha uma etapa da Copa do Mundo defendendo o Brasil. A primeira foi em novembro de 2025, em Levi, na Finlândia, na disciplina Slalom.

Lucas Pinheiro na cola do líder

Com o novo ouro, Lucas Pinheiro diminuiu para 48 pontos a distância para o suíço Marco Odermatt na

disputa pelo Globo de Cristal da Copa do Mundo de Ski Alpino na disciplina Giant Slalom. Com

os 100 pontos conquistados na Eslovênia, o brasileiro chegou a 447, enquanto Marco, que foi o

quinto colocado neste sábado, segue na liderança com 495 pontos.





Lucas terá só mais uma oportunidade para brigar pelo Globo de Cristal, na última prova de Giant Slalom nesta temporada, no próximo dia 24, em Lillehammer, naNoruega.

Neste domingo, o campeão olímpico volta à pista para a disputa da disciplina Slalom na etapa de Kranjska Gora (Eslovênia) da Copa do Mundo de Ski Alpino.