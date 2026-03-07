Brasil estreia nas Paralimpíadas de inverno e termina no top-10 no biatlo

O Brasil estreiou neste sábado (7) nos Jogos Paralímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026 com quatro atletas nas provas de biatlo sprint, da classe sitting (atletas que competem sentados), disputadas no Tesero Cross-Country Stadium, em Val di Fiemme, nas Dolomitas italianas. Aline Rocha terminou em 7°, melhor colocação brasileira na história da competição.

continua após a publicidade

➡️Brasil inicia campanha nos Jogos Paralímpicos de Inverno com expectativa por medalhas

A paranaense terminou a prova em 23min50s6, com dois erros no tiro, a 2min29s da vencedora, Oksana Masters, dos Estados Unidos. Sua compatriota Kendall Gretsch ficou com a prata e o bronze ficou com a alemã Anja Wicker (1min11s1). Já a paulista Elena Sena concluiu a prova com o tempo de 27min43s2, em 14°.

A brasileira terminou feliz com a conquista mas apontou algumas falhas e dificuldades que teve ao longo do caminho.

-É uma emoção muito grande, estou muito feliz. Na hora do tiro ainda preciso de mais treino, na forma de entrar no tapete, o posicionamento e o braço. Prometo que para a França vou estar craque no tiro - disse a atleta.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

07.03.26 - ALINE ROCHA - Jogos Paralímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026 - Prova de Biatlon no Tesero Cross-Country Skiing Stadium, em Tesero, Itália. Foto: Alessandra Cabral

Entre os homens, Guilherme Rocha foi o melhor brasileiro na prova masculina, na 16ª posição com o tempo de 22min48s9. Já o paraibano Robelson Lula completou a prova na 21ª colocação, com o tempo de 24min27s0.

07.03.26 - GUILHERME ROCHA - Paralimpíadas de Inverno Milão-Cortina 2026 - Prova de Biatlon no Tesero Cross-Country Skiing Stadium, em Tesero, Itália. Foto: Alessandra Cabral

Além de Aline, outros três brasileiros participaram da prova: a paulista Elena Sena terminou em 14º lugar. Entre os homens, o paulista Guilherme Rocha foi 16º e o paraibano Robelson Lula, 21º. Nesta modalidade, os atletas devem percorrer 7,5km de esqui e completar duas rodadas de cinco tiros ao longo do percurso.

continua após a publicidade

Brasil nas Paralimpíadas

Além dos quatro participantes no biatlo, o rondoniense radicado em Jundiaí (SP) Cristian Ribera e o paulista Wellington da Silva representarão o Brasil no cross-country a partir desta terça-feira (10) também em Tesero. Em Cortina d'Ampezzo estão os snowboarders gaúchos André Barbieri e Vitória Machado, que devem competir no banked slalom no próximo sábado(14).

🤑⛷️ Aposte em seu atleta favorito nas Paralimpíadas!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.