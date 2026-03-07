Técnica de judô do Brasil é demitida após voltar de licença maternidade

A ex-judoca, campeã olímpica como atleta e treinadora, Sarah Menezes, comunicou na última sexta-feira (6) seu desligamento da Seleção Brasileira de Judô após quatro anos no cargo. A piauiense estava de licença maternidade desde maio, quando sua filha mais nova, Catarina, nasceu. Ao retornar, foi informada da demissão.

Sarah, que foi eleita a melhor treinadora mulher de modalidade individual em 2024 pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), recebeu a ligação inesperada da Confederação Brasileira de Judô (CBJ) e comentou que foi uma demissão "curta e grossa".

— Em janeiro, eles sumiram, e em fevereiro me ligaram. Não fiquei surpresa por causa dessa dinâmica. Não fui convocada para o Grand Slam de Paris, nem para os treinamentos do início do ano. Foram curtos e grossos. Disseram que reavaliaram e que por escolhas, inclusive por questões financeiras, estavam me demitindo. Agradeceram o meu trabalho, e foi isso - disse Sarah durante uma entrevista para a O Globo.

— Pode ser que a maternidade tenha a ver ou não. Mas acho que não, não tem relação com o meu tempo (disponível) ou algo do tipo. Sempre fui muito organizada, tenho uma vibe muito boa e rede de apoio. Meus pais me ajudam. Minhas filhas são tranquilas, e Nina nunca me deu trabalho. A CBJ só falou da demissão e agradeceu pelas minhas contribuições. Também disseram que continuo sendo parceira da entidade e citaram questões financeiras. Acho que são escolhas — completou a treinadora.

Durante seu período no comando técnico, Sarah foi peça-chave na ascensão de nomes como Larissa Pimenta e Beatriz Souza. Com sua saída, Andrea Berti segue como a única treinadora da equipe feminina principal.

