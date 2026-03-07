AO VIVO: acompanhe a semifinal do street feminino no Mundial de Skate

Rayssa Leal e outras 15 skatistas abrem a pista no Parque Cândido Portinari, em São Paulo, neste sábado (7), para a semifinal do Mundial de Skate Street feminino. A etapa começa às 11h35 (de Brasília), com transmissão do Sportv e cobertura em tempo real do Lance!.

AO VIVO: Organização começa a secar a pista para início da bateria. Segundo a organização, os treinos foram cancelados.

Organização começa a secar a pista no Parque Cândido Portinari (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)

Veja a classificação para a semifinal

A Fadinha se classificou na quarta colocação, com uma nota de 55,63, apenas 2,31 pontos atrás da japonesa Ibuki Matsumoto, a primeira colocada. Enquanto a veterana Gabi Mazetto ficou com a 15ª colocação com uma volta de 41,56 pontos.

Classificação atualizada 1º. Ibuki Matsumoto (JPN) - 57.94 9º. Chenxi Cui (CHI) - 48.59 2º. Lucie Schoonheere (FRA) - 56.77 10º. Yuanling Zhu (CHI) - 43.54 3º. Coco Yoshizawa (JPN) - 56.66 11º. Funa Nakayama (JPN) - 43.39 4º. Rayssa Leal (BRA) - 55.63 12º. Wenhui Zeng (CHN) - 42.55 5º. Paige Heyn (EUA) - 53.60 13º. Jibeen Park (KOR) - 42.37 6º. Nanami Onishi (JPN) - 53.36 14º. Vareeraya Sukasem (THA) - 42.15 7º. Mei Ozeki (JPN) - 52.40 15º. Gabi Mazetto (BRA) - 41.56 8º. Jessica Ready (NZL) - 49.17 16º. Daniela Terol (ESP) - 41.05

Brasil no Mundial de skate

O Parque Cândido Portinari, em São Paulo, se vai se tornar o epicentro do skate global. Após o cancelamento da edição de 2025 que ocorreria nos Estados Unidos, a World Skate transferiu a sede para o Brasil, marcando a segunda etapa do Mundial após as Olimpíadas de Paris 2024. O evento é estratégico: além do prestígio, ele soma pontos cruciais para o ranking que definirá os classificados para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

O retrospecto brasileiro é animador. Na última etapa, em Roma, o país dominou o pódio com três ouros: Rayssa Leal (Street), Raicca Ventura (Park) e Augusto Akio (Park). Agora, a "Fadinha" busca o tricampeonato mundial de sua carreira, somando-se aos títulos conquistados em Sharjah (2023) e Roma (2024).

No Street, além de Rayssa, nomes como Pâmela Rosa, Gabi Mazetto, Giovanni Vianna e Kelvin Hoefler prometem brigar por medalhas. Já no Park, o time conta com medalhistas e finalistas olímpicos como Augusto Akio, Pedro Barros, Luigi Cini, Raicca Ventura e Isadora Pacheco.

O nível da competição será altíssimo, com a confirmação de todos os atuais campeões olímpicos de Paris 2024: Arisa Trew, Yoshizawa Coco, Keegan Palmer e Yuto Horigome.

Rayssa Leal durante bateria das quartas de final no Mundial de Skate (Foto: Thiago da Luz/ STU)

