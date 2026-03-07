menu hamburguer
AO VIVO: acompanhe a semifinal do street feminino no Mundial de Skate

O Brasil conta com duas representantes

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 07/03/2026
11:26
Rayssa Leal nas quartas de final do Mundial de skate 2026 (Foto: Thiago da Luz/STU)
imagem cameraRayssa Leal nas quartas de final do Mundial de skate 2026 (Foto: Thiago da Luz/STU)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Rayssa Leal e outras 15 skatistas abrem a pista no Parque Cândido Portinari, em São Paulo, neste sábado (7), para a semifinal do Mundial de Skate Street feminino. A etapa começa às 11h35 (de Brasília), com transmissão do Sportv e cobertura em tempo real do Lance!.

AO VIVO: Organização começa a secar a pista para início da bateria. Segundo a organização, os treinos foram cancelados.

Organização começa a secar a pista no Parque Cândido Portinari (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)
Organização começa a secar a pista no Parque Cândido Portinari (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)

Veja a classificação para a semifinal

A Fadinha se classificou na quarta colocação, com uma nota de 55,63, apenas 2,31 pontos atrás da japonesa Ibuki Matsumoto, a primeira colocada. Enquanto a veterana Gabi Mazetto ficou com a 15ª colocação com uma volta de 41,56 pontos. 

Classificação atualizada

1º. Ibuki Matsumoto (JPN) - 57.94

9º. Chenxi Cui (CHI) - 48.59

2º. Lucie Schoonheere (FRA) - 56.77

10º. Yuanling Zhu (CHI) - 43.54

3º. Coco Yoshizawa (JPN) - 56.66

11º. Funa Nakayama (JPN) - 43.39

4º. Rayssa Leal (BRA) - 55.63

12º. Wenhui Zeng (CHN) - 42.55

5º. Paige Heyn (EUA) - 53.60

13º. Jibeen Park (KOR) - 42.37

6º. Nanami Onishi (JPN) - 53.36

14º. Vareeraya Sukasem (THA) - 42.15

7º. Mei Ozeki (JPN) - 52.40

15º. Gabi Mazetto (BRA) - 41.56

8º. Jessica Ready (NZL) - 49.17

16º. Daniela Terol (ESP) - 41.05

Brasil no Mundial de skate

O Parque Cândido Portinari, em São Paulo, se vai se tornar o epicentro do skate global. Após o cancelamento da edição de 2025 que ocorreria nos Estados Unidos, a World Skate transferiu a sede para o Brasil, marcando a segunda etapa do Mundial após as Olimpíadas de Paris 2024. O evento é estratégico: além do prestígio, ele soma pontos cruciais para o ranking que definirá os classificados para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

O retrospecto brasileiro é animador. Na última etapa, em Roma, o país dominou o pódio com três ouros: Rayssa Leal (Street), Raicca Ventura (Park) e Augusto Akio (Park). Agora, a "Fadinha" busca o tricampeonato mundial de sua carreira, somando-se aos títulos conquistados em Sharjah (2023) e Roma (2024).

No Street, além de Rayssa, nomes como Pâmela Rosa, Gabi Mazetto, Giovanni Vianna e Kelvin Hoefler prometem brigar por medalhas. Já no Park, o time conta com medalhistas e finalistas olímpicos como Augusto Akio, Pedro Barros, Luigi Cini, Raicca Ventura e Isadora Pacheco.

O nível da competição será altíssimo, com a confirmação de todos os atuais campeões olímpicos de Paris 2024: Arisa Trew, Yoshizawa Coco, Keegan Palmer e Yuto Horigome.

Rayssa Leal durante bateria das quartas de final no Mundial de Skate
Rayssa Leal durante bateria das quartas de final no Mundial de Skate (Foto: Thiago da Luz/ STU)

