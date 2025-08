O cartão azul no handebol é uma extensão da punição do cartão vermelho.

O handebol é um esporte intenso, físico e dinâmico, que exige não apenas habilidades técnicas, mas também disciplina. Com partidas rápidas, repletas de contato e movimentação constante, é natural que os árbitros precisem intervir em diversas situações para manter a ordem e garantir o respeito às regras. Como funciona o cartão azul no handebol? O Lance! explica.

Para isso, a arbitragem conta com um sistema de punições baseado em cartões coloridos: amarelo, vermelho e, mais recentemente, o cartão azul. Essa novidade gera dúvidas até mesmo entre praticantes e torcedores mais assíduos. Afinal, o que representa o cartão azul? Quando ele deve ser aplicado? E como ele se diferencia das outras punições já existentes?

Neste texto, vamos explicar em detalhes o funcionamento do cartão azul no handebol, por que ele foi criado, como é aplicado durante as partidas e o que acontece com o atleta punido.

Como funciona o cartão azul no handebol?

O cartão azul é uma extensão da penalidade do cartão vermelho, utilizado para indicar que o atleta expulso será encaminhado a uma possível punição disciplinar adicional, como suspensão por jogos futuros. Em outras palavras, o cartão azul sinaliza que a infração foi tão grave que será registrada oficialmente para avaliação da comissão disciplinar da competição.

Introduzido pela Federação Internacional de Handebol (IHF) a partir de 2016, o cartão azul não substitui o vermelho, mas complementa a gravidade da punição. Ele é mostrado imediatamente após o cartão vermelho, apenas em situações onde a falta é considerada deliberada, violenta ou antidesportiva em alto grau.

continua após a publicidade

Diferenças entre os cartões: amarelo, vermelho e azul

Cartão amarelo: É uma advertência formal. Pode ser aplicado por condutas antidesportivas leves, reclamações ou faltas táticas. Um jogador só pode receber um cartão amarelo por jogo.

É uma advertência formal. Pode ser aplicado por condutas antidesportivas leves, reclamações ou faltas táticas. Um jogador só pode receber um cartão amarelo por jogo. Cartão vermelho: Indica desqualificação direta do jogador, sem necessidade de cartão amarelo anterior. O atleta é expulso da partida e não pode retornar. Em alguns casos, após dois minutos, outro jogador pode entrar em seu lugar.

Indica desqualificação direta do jogador, sem necessidade de cartão amarelo anterior. O atleta é expulso da partida e não pode retornar. Em alguns casos, após dois minutos, outro jogador pode entrar em seu lugar. Cartão azul: Acompanha o cartão vermelho em casos extremos e indica que o lance será relatado oficialmente. O atleta pode sofrer suspensão automática ou outras sanções dependendo da análise posterior da entidade organizadora do torneio.

Quando o cartão azul é aplicado no handebol?

O cartão azul é utilizado em situações graves como:

Agressões físicas diretas, como socos, cotoveladas ou empurrões violentos; Ofensas verbais graves contra árbitros, adversários ou membros da comissão técnica; Condutas antidesportivas intencionais com risco de lesão ao adversário; Atos de desrespeito à integridade do jogo, como cuspir em alguém ou provocar tumulto.

O árbitro, ao aplicar o cartão vermelho, avalia se a conduta ultrapassa o limite da desqualificação simples. Se considerar que sim, mostra em seguida o cartão azul, indicando que haverá um relatório disciplinar e possível punição adicional.

Quais são as consequências do cartão azul?

A principal consequência do cartão azul é que o caso será analisado pela organização do campeonato, podendo resultar em:

Suspensão por uma ou mais partidas;

Multa disciplinar, em ligas ou torneios com regulamento próprio;

Desclassificação da competição, em casos extremos;

Advertência formal registrada na ficha do atleta.

Diferente do cartão vermelho isolado, que se limita àquela partida, o cartão azul tem efeito contínuo e pode influenciar a permanência do jogador em fases seguintes do torneio ou na própria temporada.

Como o cartão azul afeta a equipe?

Do ponto de vista coletivo, a equipe perde o jogador expulso da mesma forma que em um cartão vermelho. Ou seja, fica com um atleta a menos por dois minutos, e depois pode fazer a reposição. No entanto, se o punido for um jogador-chave, sua possível suspensão para jogos seguintes pode comprometer a performance da equipe no restante do campeonato.

Além disso, o cartão azul pode impactar a imagem do time, principalmente em competições de alto nível, onde disciplina e fair play são altamente valorizados.