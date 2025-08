Finalista olímpico no lançamento de dardo avalia nova quebra de recorde

Aos 25 anos, o brasileiro Luiz Maurício segue quebrando os próprios recordes na temporada. No último domingo (3), durante o Troféu Brasil de Atletismo, disputado no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB), o atleta quebrou o recorde brasileiro e sul-americano do lançamento de dardo pela terceira vez na temporada. Com lançamento para 91m, ele atingiu a segunda melhor marca do mundo no ano e analisou o resultado histórico.

— Até agora não sei descrever o que foi essa prova. Eu sempre almejei chegar aos 90 metros, porque sempre se vê lançadores lançando longe, mas poucos acima dessa marca. É um seleto grupo que conseguiu esse feito. É histórico, e poder fazer isso no Brasil tem um peso muito maior. De estar aqui no Troféu e fazer 90 metros dentro do Brasil. É muito legal entrar para o livro da história. Em um ano, já melhorei cinco vezes meu recorde pessoal. Está sendo uma sequência muito boa, um ano incrível para mim. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos - avaliou.

Finalista olímpico nos Jogos de Paris 2024, Luiz Maurício entrou para o seleto grupo dos 90 metros - marca que apenas outros dois atletas no mundo superaram na atual temporada. Em maio, durante a etapa de Doha da Diamond League, o alemão Julian Weber fez lançamento de 91,06m. Na mesma etapa, o indiano Neeraj Chopra, atual vice-campeão olímpico, atingiu marca de 90,23 m.

A marca de 91m seria suficiente para conquistar a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris, já que o pódio foi formado por Arshad Nadeem, do Paquistão, com 92,97m, Neeraj Chopra, com 89,45m, e Jakub Vadlejch, da República Tcheca, com 88,50m. Luiz Mauricio chegou à final após atingir marca de 85,91m, quebrando o recorde sul-americano da época, mas não repetiu o resultado na decisão e terminou em 11º lugar.

Luiz Mauricio voltou a quebrar recorde brasileiro e sul-americano (Foto: Gustavo Alves/CBAt)

Temporada histórica

O título no Troféu Brasil vem na esteira de outros resultados importantes atingidos por Luiz Maurício na temporada. Em maio, o brasileiro foi campeão do Kip Keino Classic, em Nairóbi, com um lançamento de 86,34m. Em junho, fez sua estreia na Diamond League, o principal circuito de provas da World Athletics, e garantiu a medalha de bronze, com marca de 86,62m.

Um dos nomes em ascensão neste ciclo olímpico, Luiz Mauricio segue em preparação para o Mundial de Atletismo, que acontece em Tóquio, no Japão, entre os dias 13 e 21 de setembro. Segundo o treinador Fernando Oliveira, os resultados expressivos na temporada não surpreendem.

— Sim, eu já esperava, porque estamos trabalhando muito para isso. É uma questão de cada processo. Passamos um tempo na Europa e já entramos no nosso segundo ciclo de preparação para o Mundial. Eu tenho que agradecer a toda a minha equipe: CBAt, COB e a Comissão de Desportos do Exército, a todos os patrocinadores. Esse resultado foi muito importante para o nosso clube, o Praia. Sou muito feliz por esse resultado e esperamos que venha mais pela frente - declarou.

