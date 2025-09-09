Sophia Medina e Laura Raupp vão para a terceira rodada do ISA Games 2025

Sophia Medina e Laura Raupp asseguraram suas vagas na terceira rodada da competição feminina do ISA Games 2025 (Jogos Mundiais da Associação Internacional de Surf), na última segunda-feira (8).

Como foi a 3ª rodada do ISA Games 2025

Sophia enfrentou uma das baterias mais desafiadoras, conforme as expectativas que se confirmaram nas ondas de El Salvador. Ela conseguiu uma onda decisiva que a levou ao segundo lugar, superando a alemã Rachel Presti e a japonesa Tsuzuki Amuro, que foi medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

Outra brasileira que se destacou na chave principal, Laura Raupp, venceu sua bateria com ondas fortes nos minutos finais. Laura obteve uma nota de 8.10, garantindo a vitória e avançando de fase. Essa foi a maior pontuação registrada em toda a disputa do surfe feminino, mas o recorde não durou muito.

A portuguesa Francisca Veselko, aproximadamente uma hora depois de Laura Raupp, brilhou ao conquistar as duas maiores notas femininas do ISA Games 2025: 8.57 e 8.17, vencendo sua bateria com tranquilidade. Yolanda Hopkins Sequeira, também de Portugal, venceu sua bateria.

O português Guilherme Ribeiro também avançou para a terceira rodada, em um dia de descanso para os brasileiros na disputa masculina. Por outro lado, Teresa Bonvalot caiu para a repescagem em uma bateria com poucas ondas. Na primeira rodada da repescagem, Juliana dos Santos demonstrou um excelente surfe e conseguiu avançar.

Onda milagrosa de Sophia

Em sua bateria, Sophia Medina teve um bom começo, recebendo um 7.00 dos juízes nos primeiros minutos e assumindo a liderança. Em seguida, marcou um 5.00, colocando-se em uma posição confortável. No entanto, durante a acirrada disputa, Arena Rodriguez, do Peru, conseguiu um 7.67 e um 6.00, assumindo o primeiro lugar.

Nos momentos finais da bateria, Rachel Presti recebeu duas boas notas, 6.27 e 6.17, superando Sophia Medina. Precisando de um 5.44 para retomar a posição de classificação, Sophia quase ultrapassou Presti, com um 5.33. Mas em uma última tentativa, cujo resultado saiu segundos antes do sinal final, Sophia recebeu um 6.10 dos juízes, finalizando com 13.10 pontos.