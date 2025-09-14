Campeão mundial de boxe é encontrado morto aos 46 anos

O ex-campeão mundial de boxe Ricky Hatton foi encontrado morto em sua residência em Hyde, na região de Greater Manchester, no Reino Unido. O pugilista britânico tinha 46 anos de idade. A descoberta ocorreu neste domingo (14), por volta das 6h45 da manhã, horário local, quando autoridades foram acionadas por um morador da área.

continua após a publicidade

➡️ Brasileiros embolsam quase R$ 1 mi de bônus no Noche UFC; veja valores

— Os policiais foram chamados por um cidadão para comparecer à Bowlacre Road, Hyde, Tameside, às 6h45 de hoje, onde encontraram o corpo de um homem de 46 anos. Atualmente, não há nenhuma circunstância suspeita — anunciou a Polícia de Manchester à "CNN".

As autoridades britânicas não divulgaram oficialmente a identidade do corpo encontrado nem a causa da morte. A mídia do Reino Unido, no entanto, confirmou tratar-se do ex-boxeador conhecido como "The Hitman".

continua após a publicidade

Hatton construiu uma carreira de destaque no boxe mundial, conquistando títulos nas categorias meio-médio-ligeiro e meio-médio. O britânico manteve-se invicto por 43 lutas consecutivas até 2007, quando sofreu sua primeira derrota para Floyd Mayweather. Ao encerrar sua carreira profissional em 2012, seu histórico registrava 45 vitórias e apenas três derrotas.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Nos últimos anos, o ex-pugilista havia falado publicamente sobre seus problemas com álcool, drogas e depressão. Apesar disso, Hatton planejava voltar aos ringues em dezembro deste ano, com uma luta marcada contra Eisa Al Dah para o dia 2 de dezembro em Dubai.

continua após a publicidade

Durante sua trajetória, Hatton enfrentou grandes nomes do boxe mundial, incluindo Floyd Mayweather Jr., Manny Pacquiao e Kostya Tszyu. O ex-pugilista deixa três filhos - Millie, Fearne e Campbell - e uma neta, Lyla.