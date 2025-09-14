A terceira medalha do Brasil no Mundial de Boxe 2025 é de prata. Na manhã deste domingo (14), em Liverpool, na Inglaterra, Isaías "Samurai" Ribeiro ficou com a prata na categoria até 90kg. O brasileiro fez boa luta, mas foi superado pelo invicto Turabek Khabibullaev, do Uzbequistão, que soube usar sua vantagem para garantir a vitória na decisão dos juízes.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Como foi a luta de Isaías Ribeiro

O confronto foi estudado e tenso desde o início. O primeiro round foi muito equilibrado, com nenhum dos lutadores sendo muito efetivo, e o uzbeque levou a melhor na decisão dividida dos juízes por 3 a 2.

No segundo assalto, a luta ficou mais pegada. Khabibullaev, que chegou à final com um cartel de 13 vitórias em 13 lutas no ano, foi melhor, projetou mais golpes e venceu a parcial por 4 a 1, abrindo uma vantagem considerável.

continua após a publicidade

Com isso, o brasileiro precisaria de uma vitória por decisão unânime no último round para virar o combate. Ciente da vantagem, o adversário "colocou o regulamento debaixo do braço", se afastou do confronto direto e administrou o resultado para garantir a medalha de ouro.

Balanço do dia no Mundial de Boxe

A prata de Isaías Ribeiro foi a segunda medalha do Brasil nas finais masculinas deste domingo. Mais cedo, Yuri Falcão também ficou com a prata na categoria até 65kg, em outra luta duríssima contra um campeão olímpico do Uzbequistão.

continua após a publicidade

O grande destaque do dia para o Brasil, no entanto, foi no feminino. A pugilista Rebeca Lima se sagrou campeã mundial na categoria até 60kg ao vencer a polonesa Aneta Rygielska, garantindo a primeira medalha de ouro do país na competição.