Pedro Scooby faz projeções para etapa de Saquarema da WSL

— Estamos muito bem representados, temos grandes chances de ter um campeão brasileiro nessa etapa. O Filipinho ainda não está entre os cinco, e eu vejo que ele quer muito. Então, a gente está muito bem representado com atletas incríveis. Eu vou estar lá torcendo e que vença quem se sair melhor na água. Todos têm a chance de ganhar — comentou Pedro.

Historicamente, Saquarema tem sido um palco de glórias brasileiras. O primeiro a vencer na Praia de Itaúna foi Adriano de Souza, em 2017. Em seguida, Filipe Toledo dominou, levando as três edições seguintes em 2018, 2019 e 2022 (as edições de 2020 e 2021 não aconteceram devido à pandemia de COVID-19). Em 2023, foi Yago Dora quem subiu ao lugar mais alto do pódio, e em 2024, a vez de Ítalo Ferreira.

O campeão da WSL, Ítalo Ferreira, do Brasil, após vencer a Final do VIVO Rio Pro em 28 de junho de 2024 em Saquarema, Rio de Janeiro, Brasil (Foto: Thiago Diz/World Surf League)

Como consequência do bom desempenho brasileiro nas competições nacionais e internacionais, o surfe ganhou um espaço sem precedentes na mídia, o que trouxe inúmeros benefícios para a modalidade.

— Depois que o Gabriel Medina foi campeão mundial, acho que foi quebrado de vez essa barreira e o surfe se tornou um esporte com visibilidade nacional, não só do meio da modalidade, mas na grande mídia também. Hoje nós estamos no auge do momento do surfe no Brasil, nós temos os melhores surfistas do mundo e acho que estamos vivendo o melhor momento — afirmou o carioca.

Apesar de os brasileiros terem a vantagem de conhecerem o local, a condição do mar pode interferir e favorecer algum surfista em específico. Segundo Pedro Scooby, esse fator natural é muito comum, e os atletas devem saber se adaptar para superar essas dificuldades.

— Acho que depende muito das condições; se tiver barrinha, eu acho mais favorável para um, se tiver para Itaúna, um point, eu acho mais favorável para outros. O meu ideal seria a onda bem em frente ao palanca, é a que eu mais gosto de surfar em Saquarema — completou.

WSL em Saquarema: confira as baterias divulgadas

DISPUTA MASCULINA - ROUND 1

Bateria 1: Italo Ferreira, Connor O'Leary, Seth Moniz Bateria 2: Kanoa Igarashi, Joel Vaughan, Alejo Muniz Bateria 3: Yago Dora, Crosby Colapinto, Peterson Crisanto Bateria 4: Jordy Smith, Cole Houshmand, Gabriel Klaussner Bateria 5: Barron Mamiya, Jake Marshall, Alan Cleland Bateria 6: Ethan Ewing, Miguel Pupo, Marco Mignot Bateria 7: Jack Robinson, Leonardo Fioravanti, Rio Waida Bateria 8: Filipe Toledo, Griffin Colapinto, João Chianca

DISPUTA FEMININA - ROUND 2