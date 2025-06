Tatiana Weston-Webb garantiu vaga nas quartas de final do Rio Pro 2025 ao vencer sua bateria no Round 1 da etapa brasileira do Circuito Mundial (CT). A surfista brasileira somou 12,17 pontos e superou a norte-americana Caitlin Simmers (9,00) e a australiana Tyler Wright (7,27) em confronto realizado neste domingo (22) no Point de Itaúna, em Saquarema.

A competição aconteceu em ondas de 1 a 1,5 metro, com duração de 30 minutos. Tati participa do evento como convidada, após ter abandonado o CT 2025 depois da terceira etapa para tratar sua saúde mental.

Como foi a bateria

A brasileira começou bem a bateria ao marcar 4,83 pontos em uma onda à esquerda. Aos oito minutos de prova, executou três manobras de frontside e conquistou 7,00 pontos. Enquanto Wright não ultrapassava os 3 pontos inicialmente, Simmers conseguiu 5,50 pontos aos 11 minutos com uma boa batida.

Na metade do confronto, a norte-americana precisava de 6,34 pontos e a australiana de 8,03 para evitarem a repescagem. Tati ampliou sua vantagem a 11 minutos do fim, trocando a nota de 4,83 por 5,17 pontos após boas manobras em outra onda.

O desempenho de Weston-Webb foi superior ao da bicampeã atual da prova, Caitlin Simmers, e da três vezes vencedora da etapa brasileira, Tyler Wright, que foram direcionadas para a repescagem.

No Round 1 feminino, também avançaram diretamente Erin Brooks (CAN), que somou 11,56 pontos, e Lakey Peterson (EUA), com 9,56. A outra brasileira na competição, Luana Silva, foi eliminada para Molly Picklum (AUS), junto com Caroline Marks (EUA).

Round 1 feminino

Erin Brooks (CAN) vence; Bettylou Sakura Johnson (HAV) e Isabella Nichols (AUS)

Lakey Peterson (EUA) vence; Gabriela Bryan (HAV) e Arena Rodriguez (PER)

Tatiana Weston-Webb (BRA) vence; Caitlin Simmers (EUA) e Tyler Wright (AUS)

Molly Picklum (AUS) vence; Caroline Marks (EUA) e Luana Silva (BRA)