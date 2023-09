Único brasileiro a subir ao pódio na última etapa do Circuito Mundial de Skate Street e campeão do round paulista do STU, no final de semana passado. Em apenas duas semanas, o skatista brasileiro Giovanni Vianna brilhou pelas pistas do mundo com grandes resultados. Décimo colocado no ranking internacional, o jovem vibra com o atual momento e sonha em seguir com essa fase visando a um dos grandes objetivos: garantir uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.