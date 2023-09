Qual é o tamanho da fortuna de Emerson Fittipaldi, ex-piloto de Fórmula 1?

Em janeiro de 2007, por exemplo, Emerson era dono de um avião H8000, um iate de cinco suítes, mansões em São Paulo e Miami, apartamento de luxo e negócios lucrativos. Uma fortuna multimilionária que foi impactada nos últimos anos.



Coleção de carros



Uma parte do patrimônio construído por Fittipaldi tem relação com a sua coleção de carros. Automóveis clássicos que marcaram a história do automobilismo fazem parte de seu acervo, como modelos Copersucar-Fittipaldi, os primeiros veículos brasileiros a disputar a F1. Há outras preciosidades, como exemplares Firebird, da Pontiac, e Camaro, da Chevrolet. Hoje, a localização desses automóveis é desconhecida.



Dívidas sem fim e bens penhorados



Emerson Fittipaldi é alvo de mais de 60 ações judiciais no Tribunal de Justiça de São Paulo. As dívidas somam mais de R$ 50 milhões e foram decorrentes de negócios do ex-piloto nas últimas décadas. Empresas de diferentes setores e bancos estão entre os credores do brasileiro.



Nos últimos anos, uma série de bens de Emerson, como casas, carros e fazendas, foram penhorados. Praticamente todos os bens em seu nome foram leiloados.



Na defesa apresentada à Justiça em 2021, o ex-automobilista informou que o contrato publicitário com a Magnum Tires era a sua única fonte de renda.