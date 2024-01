A carreira de Bopanna conta com 24 títulos conquistados no circuito. No entanto, o tenista nunca havia levantado um troféu de major nas duplas masculinas. Os torneios Grand Slams presentes na temporada são Australia Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open. Nas duplas mistas, o indiano venceu em Roland Garros, junto da canadense Gabriela Dabrowski em 2017.