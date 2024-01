Após os grandes jogos de sexta-feira pelas semifinais, Jannik Sinner, quarto do mundo, e Daniil Medvedev, terceiro, entrarão em quadra, neste domingo, às 5h30, para decidir o título do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada. O jogo terá transmissão da ESPN 2 e do streaming do Star Plus.