Sabalenka afirmou ter duas personalidades, dentro e fora da quadra: “Demorei muito para me tornar o que sou agora em quadra, para ter esse controle de mim mesma e me entender melhor. Estou feliz com o nível que mostrei hoje, por ter conseguido esta vitória, no final tudo é baseado em me divertir e curtir o processo, procuro ser fiel a essa filosofia com minha equipe e acho que isso transparece em nossos vídeos.”