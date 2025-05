Campeã olímpica: saiba lugar em que Rebeca Andrade treina

Com seis medalhas olímpicas na carreira, a ginasta Rebeca Andrade treina no Brasil, no Centro do Comitê Olímpico do Brasil (COB). O local é um dos mais avançados centros de treinamento de ginástica artística do mundo. O Lance! traz mais detalhes do local em que Rebeca Andrade treina no Brasil.

O Centro de Treinamento Time Brasil de Ginástica Artística foi inaugurado em 2015, antes das Olimpíadas Rio 2016, e possui 2500m². Ele fica localizado na Farmasi Arena, no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O Centro de Treinamento possui estrutura completa para a preparação dos atletas do Time Brasil, reunindo os melhores e mais tecnológicos equipamentos da ginástica artística. O local é um dos poucos do Brasil que são climatizados, oferecendo mais conforto aos atletas olímpicos.

Além do CT de Ginástica Artística, o COB possui o Parque Aquático Maria Lenk, voltado para a natação, nado artístico e saltos; o Centro de Saúde e Performance, usado como academia pelos atletas, além de ser área para esportes de combate; e o Laboratório Olímpico, usado para avaliação e monitoramento dos atletas.

CT de ginástica homenageia Rebeca Andrade e equipe feminina

Rebeca Andrade e as demais mulheres da equipe brasileira de ginástica artística — Jade Barbosa, Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira e Julia Soares — foram homenageadas no renovado Centro de Treinamento de Ginástica Artística do COB. Foram inaugurados os painéis das medalhas olímpicas de Paris.

Equipe Feminina de Ginástica Artística é homenageada com novo painel no CTGA (Foto: Alexandre Loureiro / COB)

Para a inauguração, houve a presença de atletas e autoridades do Comitê Olímpico do Brasil (COB) e da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG). O evento celebrou os feitos históricos nos Jogos Olímpicos de Paris, onde a seleção feminina conquistou a primeira medalha na disputa por equipes.

Calendário da ginástica em 2025

A principal competição prevista no calendário da ginástica artística é o Mundial, em outubro, em Jacarta, na Indonésia, além das etapas de Copa do Mundo, que acontecem todos os meses até setembro. Já no calendário nacional, está previsto o Campeonato Brasileiro de Ginástica, em setembro, e o Torneio Nacional de Ginástica Artística, em novembro.