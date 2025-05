Brasil se prepara para continental de flag football em 2025

O Brasil participará do IFAF Americas Flag 2025, campeonato continental de Flag Football que será realizado de 12 a 14 de setembro, na Cidade do Panamá. O torneio reune seleções masculinas e femininas da América do Norte, Central, do Sul e do Caribe. Paralelamente ao torneio adulto, ocorrerá o primeiro Campeonato das Américas Juvenil da IFAF, com equipes sub-15 e sub-17 de meninos e meninas.

— Estamos honrados em receber no Panamá os melhores jogadores adultos e juvenis do continente, e algumas das superestrelas mundiais do nosso esporte — afirma Luis Alfredo Navas, presidente da Federação Panamenha de Futebol Americano (AFFP), que completa:

— Esperamos receber um número recorde de nações em uma competição de alto nível, enquanto desfrutam da vibrante vida urbana, rica cultura, belas paisagens e do Canal do Panamá.

A IFAF volta ao Panamá após a cidade sediar o Mundial de Flag Football de 2018. Esse passo é significativo para o desenvolvimento contínuo do flag football nas Américas.

Partida de Flag Football feminino; esporte é vertente do futebol americano (Foto: Facebook/FlagFootballBrasil)

A IFAF Americas Flag 2025 destacará a natureza dinâmica e inclusiva do Flag Football. Com 20 milhões de praticantes em 100 países, o esporte é considerado um dos que mais crescem no mundo e tem a estreia olímpica em Los Angeles 2028.

Em preparação para o campeonato, as seleções brasileiras feminina e masculina participaram, no feriado de 1º de maio, do segundo trainning camp do ano. O treinamento foi realizado no Clube de Campo Empyreo, em Leme (SP), e reuniu atletas e comissão técnica em atividades técnicas e táticas.

O que é o flag football?

O flag football, também conhecido como flag, é uma vertente do futebol americano, sendo uma versão com menos contato, dispensando o uso de equipamentos como capacetes, joelheiras e ombreiras, comuns no futebol da bola oval. No futebol americano, é necessário derrubar o oponente para parar uma jogada. No flag, basta arrancar uma fita (flag) do jogador adversário.

Evento NFL Flag (Foto: Divulgação / NFL Flag)

Por ser uma vertente mais segura e barata, já que não precisa de equipamentos de segurança caros, o flag é muito praticado por crianças, mas também tem espaço para adultos e seleções profissionais.

Em 2024, o flag foi incluído no Programa Olímpico de Los Angeles junto com o beisebol, críquete, squash e lacrosse. Os esportes foram propostos pelo comitê organizador das Olimpíadas de 2028 e aceitos em votação no Comitê Olímpico Internacional.