Unindo o esporte e a política, o fisiculturista e deputado estadual Felipe Franco aproveitou o palco do Mr. Olympia Brasil 2025 para anunciar um projeto social de grande impacto: a instalação de academias públicas ao ar livre em áreas de vulnerabilidade social de São Paulo.

Franco explicou que o objetivo é ampliar o acesso à atividade física e usar o esporte como ferramenta de transformação, especialmente entre os jovens.

— Esse é um trabalho que eu tenho em conjunto com o Ricardo Nunes, que entendeu o quanto é forte a nossa musculação por questões de saúde e consumo de atividade física — disse o deputado. — Essas academias serão instaladas em locais de vulnerabilidade para que as pessoas possam ter o primeiro contato com os aparelhos, cuidar mais da saúde, ter disciplina e levar isso para dentro de casa.

Para o atleta, o projeto pode ser um "ponto de virada". — Às vezes, aquele garoto que está na praça fumando pode ver alguém treinando e se inspirar. É o primeiro contato — afirmou.

O fisiculturista Felipe Franco posando em academia (Foto: Reprodução/Instagram: @fefrancooficial)

O elo entre poder público e esporte

Felipe Franco, que se destacou como o primeiro fisiculturista profissional a ocupar um cargo de deputado estadual em São Paulo, ressaltou a importância da união entre os setores para o desenvolvimento do esporte.

— O poder privado e o poder público têm que andar em conjunto. Nosso esporte não tinha essa visibilidade tão próxima do poder público. Sou o primeiro deputado em exercício, fisiculturista, a colocar um orçamento com emendas 100% destinadas ao esporte — disse.

O 'boom' do fisiculturismo e o exemplo de Ramon Dino

O parlamentar celebrou o crescimento do fisiculturismo no Brasil, que hoje é visto como uma potência mundial, com atletas como Ramon Dino, Natália Coelho e Eduarda Bezena brilhando internacionalmente. Ele relembrou a recepção histórica de Ramon Dino após a vitória no Mr. Olympia em Las Vegas.

— Quando imaginaríamos que um atleta do fisiculturismo seria recebido em um carro do Corpo de Bombeiros por milhares de fãs? Foi um marco histórico — disse Franco, que vê nesses ídolos uma inspiração. — Quantos outros ‘Ramons’ não existem por aí esperando uma oportunidade?

Felipe Franco também mencionou outros projetos de lei que buscam integrar o esporte e a alimentação saudável à educação básica nas escolas estaduais de São Paulo, como a inclusão de mais proteína na merenda escolar. — A base da educação e o esporte têm que andar juntos. A prevenção é sempre mais barata e mais eficiente — concluiu.