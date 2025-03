Leonel Pavan (PSD), prefeito de Camboriú, em Santa Catarina, afirmou que foi procurado pela Fórmula 1 para realizar provas e construir um autódromo com capacidade para 20 mil pessoas na cidade. O projeto já teria área e medidas definidas e, segundo Pavan, o projeto 'está andando bastante'. As declarações foram feitas em entrevista à "Rádio Menina" na última terça-feira (11).

— Nós recebemos no gabinete representantes da Fórmula 1, com um dos presidentes mundiais do esporte, com interesse de fazer a fórmula 1 em Camboriú. Uma área já foi definida e medida. Está andando bastante. Com arquibancadas para mais de 20 mil lugares — contou Pavan.

Rio de Janeiro também tem interesse na Fórmula 1

Além de Camboriú, a cidade do Rio de Janeiro também quer receber a principal categoria de automobilismo mundial. Em janeiro, a prefeitura publicou o decreto nº 55632, que regulamenta a Operação Urbana Consorciada. Ação que estabelece e viabiliza as diretrizes das obras do Autódromo Parque de Guaratiba, que leva o nome do bairro da Zona Oeste da cidade.

Este será o primeiro circuito no município em 12 anos: o último foi o de Jacarepaguá, demolido em 2012. O documento detalha algumas diretrizes já estabelecidas no projeto da Câmara de Vereadores. Entre elas, o autódromo poderá ser usado para eventos e outras competições esportivas em épocas sem a realização de corridas automobilísticas.

Projeto de Autódromo em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro (Foto: Reprodução/Câmara do Rio de Janeiro)

O decreto prevê a implantação de uma estação de BRT Transoeste perto do novo circuito para atender às demandas da população. No documento, há a definição de um plano para melhorar o fluxo do transporte público na região. A pista, projetada por Sergio Moreira Dias, homenageará a antiga pista de Jacarepaguá, com um traçado de 5.020 km e instalações modernas, preservando uma área de manguezal.