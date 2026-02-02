Apesar do carro já ter sido revelado nos treinos de pré-temporada da Fórmula 1 2026, a Mercedes lançou de forma oficial o W17 E Performance nesta segunda-feira (2). O evento, transmitido virtualmente, reuniu figuras importantes da escuderia e foi importante para esclarecimentos quanto à parte técnica do projeto seguindo o novo regulamento da FIA.

Entre os participantes, estiveram presentes os pilotos George Russel e Andrea Kimi Antonelli, o chefe da Mercedes Toto Wolff e o diretor técnico James Allison. Pela primeira vez, Wolff externou publicamente suas opiniões sobre o W17.

— Ao ver o novo carro, as diferenças são evidentes, é menor, mais compacto, mais ágil e com maior capacidade de resposta. A decoração deste ano também é realmente espetacular.

Evento de lançamento do carro da Mercedes para F1 2026 (Foto: Reprodução)

Segundo o austríaco, o saldo dos testes de Barcelona foi positivo. A Mercedes foi a equipe que mais completou voltas e somou quilometragem ao longo das sessões. Ao todo, foram 500 voltas somando os desempenhos de Andrea Kimi Antonelli e George Russell, totalizando 2.328 km.

— O principal objetivo no shakedown de Barcelona foi a confiabilidade. Acumular uma boa quilometragem implica garantir que todos os sistemas funcionem corretamente, para testar a interação motor-chassi e o ajuste de novos sistemas, incluindo as inovações que aumentam a potência do motor. Tudo foi bastante bem-sucedido nesse sentido.

Antes da estreia oficial da temporada no GP da Austrália, entre os dias 6 e 8 de março, a F1 terá mais duas sessões de testes coletivos, cada uma com três dias de duração. Eles acontecerão no Bahrein e estão marcadas para os dias 11, 12, 13, 18, 19 e 20 de fevereiro.

Confira o calendário completo da F1 2026

Data Etapa Local Autódromo 6 a 8 de março GP da Austrália Melbourne, Austrália Albert Park 13 a 15 de março GP da China (com sprint) Xangai, China Circuito Internacional de Xangai 27 a 29 de março GP do Japão Suzuka, Japão Suzuka International Racing Course 10 a 12 de abril GP do Bahrein Sakhir, Bahrein Circuito Internacional do Bahrein 17 a 19 de abril GP da Arábia Saudita Jeddah, Arábia Saudita Circuito Corniche de Jeddah 1 a 3 de maio GP de Miami (com sprint) Miami, EUA Autódromo Internacional de Miami 22 a 24 de maio GP do Canadá (com sprint) Montreal, Canadá Circuito Gilles Villeneuve 5 a 7 de junho GP de Mônaco Monte Carlo, Mônaco Circuito de Mônaco 12 a 14 de junho GP de Barcelona-Catalunha Barcelona, Espanha Circuito de Barcelona-Catalunha 26 a 28 de junho GP da Áustria Spielberg, Áustria Red Bull Ring 3 a 5 de julho GP da Grã-Bretanha (com sprint) Silverstone, Reino Unido Circuito de Silverstone 17 a 19 de julho GP da Bélgica Spa-Francorchamps, Bélgica Circuito de Spa-Francorchamps 24 a 26 de julho GP da Hungria Budapeste, Hungria Hungaroring 21 a 23 de agosto GP da Holanda (com sprint) Zandvoort, Holanda Circuito de Zandvoort 4 a 6 de setembro GP da Itália Monza, Itália Autódromo Nacional de Monza 11 a 13 de setembro GP da Espanha Madrid, Espanha Circuito de Madrid (IFEMA) 24 a 26 de setembro GP do Azerbaijão Baku, Azerbaijão Circuito Urbano de Baku 9 a 11 de outubro GP de Singapura (com sprint) Singapura Circuito Urbano de Marina Bay 23 a 25 de outubro GP dos Estados Unidos Austin, EUA Circuito das Américas 30 de out a 1 de nov GP da Cidade do México Cidade do México, México Autódromo Hermanos Rodríguez 6 a 8 de novembro GP de São Paulo São Paulo, Brasil Autódromo de Interlagos 19 a 21 de novembro GP de Las Vegas Las Vegas, EUA Circuito Urbano de Las Vegas 27 a 29 de novembro GP do Catar Lusail, Catar Circuito Internacional de Lusail 4 a 6 de dezembro GP de Abu Dhabi Abu Dhabi, EAU Circuito de Yas Marina

