Mercedes lança carro para temporada 2026 da F1, e chefe celebra resultados dos treinos
Escuderia foi líder na soma de quilometragem ao longo do período de testes em Barcelona
Apesar do carro já ter sido revelado nos treinos de pré-temporada da Fórmula 1 2026, a Mercedes lançou de forma oficial o W17 E Performance nesta segunda-feira (2). O evento, transmitido virtualmente, reuniu figuras importantes da escuderia e foi importante para esclarecimentos quanto à parte técnica do projeto seguindo o novo regulamento da FIA.
Entre os participantes, estiveram presentes os pilotos George Russel e Andrea Kimi Antonelli, o chefe da Mercedes Toto Wolff e o diretor técnico James Allison. Pela primeira vez, Wolff externou publicamente suas opiniões sobre o W17.
— Ao ver o novo carro, as diferenças são evidentes, é menor, mais compacto, mais ágil e com maior capacidade de resposta. A decoração deste ano também é realmente espetacular.
Segundo o austríaco, o saldo dos testes de Barcelona foi positivo. A Mercedes foi a equipe que mais completou voltas e somou quilometragem ao longo das sessões. Ao todo, foram 500 voltas somando os desempenhos de Andrea Kimi Antonelli e George Russell, totalizando 2.328 km.
— O principal objetivo no shakedown de Barcelona foi a confiabilidade. Acumular uma boa quilometragem implica garantir que todos os sistemas funcionem corretamente, para testar a interação motor-chassi e o ajuste de novos sistemas, incluindo as inovações que aumentam a potência do motor. Tudo foi bastante bem-sucedido nesse sentido.
Antes da estreia oficial da temporada no GP da Austrália, entre os dias 6 e 8 de março, a F1 terá mais duas sessões de testes coletivos, cada uma com três dias de duração. Eles acontecerão no Bahrein e estão marcadas para os dias 11, 12, 13, 18, 19 e 20 de fevereiro.
Confira o calendário completo da F1 2026
|Data
|Etapa
|Local
|Autódromo
6 a 8 de março
GP da Austrália
Melbourne, Austrália
Albert Park
13 a 15 de março
GP da China (com sprint)
Xangai, China
Circuito Internacional de Xangai
27 a 29 de março
GP do Japão
Suzuka, Japão
Suzuka International Racing Course
10 a 12 de abril
GP do Bahrein
Sakhir, Bahrein
Circuito Internacional do Bahrein
17 a 19 de abril
GP da Arábia Saudita
Jeddah, Arábia Saudita
Circuito Corniche de Jeddah
1 a 3 de maio
GP de Miami (com sprint)
Miami, EUA
Autódromo Internacional de Miami
22 a 24 de maio
GP do Canadá (com sprint)
Montreal, Canadá
Circuito Gilles Villeneuve
5 a 7 de junho
GP de Mônaco
Monte Carlo, Mônaco
Circuito de Mônaco
12 a 14 de junho
GP de Barcelona-Catalunha
Barcelona, Espanha
Circuito de Barcelona-Catalunha
26 a 28 de junho
GP da Áustria
Spielberg, Áustria
Red Bull Ring
3 a 5 de julho
GP da Grã-Bretanha (com sprint)
Silverstone, Reino Unido
Circuito de Silverstone
17 a 19 de julho
GP da Bélgica
Spa-Francorchamps, Bélgica
Circuito de Spa-Francorchamps
24 a 26 de julho
GP da Hungria
Budapeste, Hungria
Hungaroring
21 a 23 de agosto
GP da Holanda (com sprint)
Zandvoort, Holanda
Circuito de Zandvoort
4 a 6 de setembro
GP da Itália
Monza, Itália
Autódromo Nacional de Monza
11 a 13 de setembro
GP da Espanha
Madrid, Espanha
Circuito de Madrid (IFEMA)
24 a 26 de setembro
GP do Azerbaijão
Baku, Azerbaijão
Circuito Urbano de Baku
9 a 11 de outubro
GP de Singapura (com sprint)
Singapura
Circuito Urbano de Marina Bay
23 a 25 de outubro
GP dos Estados Unidos
Austin, EUA
Circuito das Américas
30 de out a 1 de nov
GP da Cidade do México
Cidade do México, México
Autódromo Hermanos Rodríguez
6 a 8 de novembro
GP de São Paulo
São Paulo, Brasil
Autódromo de Interlagos
19 a 21 de novembro
GP de Las Vegas
Las Vegas, EUA
Circuito Urbano de Las Vegas
27 a 29 de novembro
GP do Catar
Lusail, Catar
Circuito Internacional de Lusail
4 a 6 de dezembro
GP de Abu Dhabi
Abu Dhabi, EAU
Circuito de Yas Marina
