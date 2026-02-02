menu hamburguer
Fórmula 1

Mercedes lança carro para temporada 2026 da F1, e chefe celebra resultados dos treinos

Escuderia foi líder na soma de quilometragem ao longo do período de testes em Barcelona

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 02/02/2026
13:50
Mercedes lança carro para F1 2026 (Foto: Reprodução)
imagem cameraMercedes lança carro para F1 2026 (Foto: Reprodução)
Apesar do carro já ter sido revelado nos treinos de pré-temporada da Fórmula 1 2026, a Mercedes lançou de forma oficial o W17 E Performance nesta segunda-feira (2). O evento, transmitido virtualmente, reuniu figuras importantes da escuderia e foi importante para esclarecimentos quanto à parte técnica do projeto seguindo o novo regulamento da FIA.

Entre os participantes, estiveram presentes os pilotos George Russel e Andrea Kimi Antonelli, o chefe da Mercedes Toto Wolff e o diretor técnico James Allison. Pela primeira vez, Wolff externou publicamente suas opiniões sobre o W17.

— Ao ver o novo carro, as diferenças são evidentes, é menor, mais compacto, mais ágil e com maior capacidade de resposta. A decoração deste ano também é realmente espetacular.

Mercedes lança carro para F1 2026 (Foto: Reprodução)
Evento de lançamento do carro da Mercedes para F1 2026 (Foto: Reprodução)

Segundo o austríaco, o saldo dos testes de Barcelona foi positivo. A Mercedes foi a equipe que mais completou voltas e somou quilometragem ao longo das sessões. Ao todo, foram 500 voltas somando os desempenhos de Andrea Kimi Antonelli e George Russell, totalizando 2.328 km.

— O principal objetivo no shakedown de Barcelona foi a confiabilidade. Acumular uma boa quilometragem implica garantir que todos os sistemas funcionem corretamente, para testar a interação motor-chassi e o ajuste de novos sistemas, incluindo as inovações que aumentam a potência do motor. Tudo foi bastante bem-sucedido nesse sentido.

Antes da estreia oficial da temporada no GP da Austrália, entre os dias 6 e 8 de março, a F1 terá mais duas sessões de testes coletivos, cada uma com três dias de duração. Eles acontecerão no Bahrein e estão marcadas para os dias 11, 12, 13, 18, 19 e 20 de fevereiro.

Confira o calendário completo da F1 2026

DataEtapaLocalAutódromo

6 a 8 de março

GP da Austrália

Melbourne, Austrália

Albert Park

13 a 15 de março

GP da China (com sprint)

Xangai, China

Circuito Internacional de Xangai

27 a 29 de março

GP do Japão

Suzuka, Japão

Suzuka International Racing Course

10 a 12 de abril

GP do Bahrein

Sakhir, Bahrein

Circuito Internacional do Bahrein

17 a 19 de abril

GP da Arábia Saudita

Jeddah, Arábia Saudita

Circuito Corniche de Jeddah

1 a 3 de maio

GP de Miami (com sprint)

Miami, EUA

Autódromo Internacional de Miami

22 a 24 de maio

GP do Canadá (com sprint)

Montreal, Canadá

Circuito Gilles Villeneuve

5 a 7 de junho

GP de Mônaco

Monte Carlo, Mônaco

Circuito de Mônaco

12 a 14 de junho

GP de Barcelona-Catalunha

Barcelona, Espanha

Circuito de Barcelona-Catalunha

26 a 28 de junho

GP da Áustria

Spielberg, Áustria

Red Bull Ring

3 a 5 de julho

GP da Grã-Bretanha (com sprint)

Silverstone, Reino Unido

Circuito de Silverstone

17 a 19 de julho

GP da Bélgica

Spa-Francorchamps, Bélgica

Circuito de Spa-Francorchamps

24 a 26 de julho

GP da Hungria

Budapeste, Hungria

Hungaroring

21 a 23 de agosto

GP da Holanda (com sprint)

Zandvoort, Holanda

Circuito de Zandvoort

4 a 6 de setembro

GP da Itália

Monza, Itália

Autódromo Nacional de Monza

11 a 13 de setembro

GP da Espanha

Madrid, Espanha

Circuito de Madrid (IFEMA)

24 a 26 de setembro

GP do Azerbaijão

Baku, Azerbaijão

Circuito Urbano de Baku

9 a 11 de outubro

GP de Singapura (com sprint)

Singapura

Circuito Urbano de Marina Bay

23 a 25 de outubro

GP dos Estados Unidos

Austin, EUA

Circuito das Américas

30 de out a 1 de nov

GP da Cidade do México

Cidade do México, México

Autódromo Hermanos Rodríguez

6 a 8 de novembro

GP de São Paulo

São Paulo, Brasil

Autódromo de Interlagos

19 a 21 de novembro

GP de Las Vegas

Las Vegas, EUA

Circuito Urbano de Las Vegas

27 a 29 de novembro

GP do Catar

Lusail, Catar

Circuito Internacional de Lusail

4 a 6 de dezembro

GP de Abu Dhabi

Abu Dhabi, EAU

Circuito de Yas Marina

