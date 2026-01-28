Lucas Pinheiro fica perto do pódio na última parada antes de Milão-Cortina

O esquiador brasileiro Lucas Pinheiro Braathen ficou perto do pódio em seu último compromisso antes dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026. Nesta quarta-feira (28), ele somou 1min55s33 nas duas descidas terminou com a quarta colocação do slalom na etapa de Schladming, na Áustria.

continua após a publicidade

➡️Brasil supera início ruim e elimina Chile na Copa América de futsal

➡️Medalhista do tênis de mesa no Rio 2016 é suspenso por envolvimento com apostas

O pódio foi formado pelo norueguês Henrik Kristoffersen, com 1min53s80, seguido por Atle Lie McGrath, também da Noruega, com 1min54s14, e o francês Clement Noel, com 1min54s34. Com o resultado, Lucas Pinheiro foi ultrapassado por McGrath do ranking do slalom da Copa do Mundo 2025/2026 e agora aparece na vice-liderança. Ele também ocupa o segundo lugar na classificação geral.

O desempenho na etapa da Áustria consolida a regularidade de Lucas Pinheiro na temporada já que, pela nona vez consecutiva, ele termina no top-5. Campeão da etapa de Levi, na Finlândia, o brasileiro só não terminou entre os dez primeiros colocados na disputa do Super G, em Copper Mountain.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Lucas Pinheiro Braathen está na vice-liderança do ranking do slalom (Foto: Reprodução/ Instagram)

Medalha de prata no slalom gigante

Na última terça-feira (27), Lucas Pinheiro garantiu a prata na disputa do slalom gigante em Schladming. O brasileiro terminou a prova com tempo de 2min15s11 combinado nas duas descidas, atrás apenas do suíço Loic Meillard, que cravou 2min14s38. O francês Alban Elezi Cannaferina completou o pódio, com 2min15s28.

Os Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina serão disputados entre os dias 6 e 22 de fevereiro. Além de Lucas Pinheiro, o esqui alpino do Brasil será representado por Christian Oliveira Soevik e Giovanni Ongaro, entre os homens, e Alice Padilha, entre as mulheres. As provas da modalidade começam no dia 14 de fevereiro.

continua após a publicidade

+Aposte na vitória do seu atleta favorito

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável