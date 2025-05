Brasil conquista dois ouros no Sul-Americano de Vôlei de Praia

A decisão do Finals do Circuito Sul-Americano de Vôlei de Praia foi dominada pelos brasileiros. Entre os homens, Evandro e Arthur foram campeões ao superar os argentinos Nicolás e Tomas Capogrosso. Na disputa feminina, a final 100% brasileira teve Carol Solberg e Rebecca no lugar mais alto do pódio.

Evandro e Arthur chegaram à decisão em Iquique, no Chile, sem perder nenhum set e mantiveram a invencibilidade no confronto com os argentinos. Os brasileiros superaram Nicolás e Tomas Capogrosso por 2 sets a 0, com parciais de 21/19 e 21/16. Cabeça de chave número 2 da competição, eles ainda derrotaram a dupla paraguaia formada por Giuliano e Gonzalo, nas quartas, além dos chilenos Droguett e Quintero, na semifinal.

Evandro e Arthur não perderam nenhum set (Foto: Divulgação/ CBV)

Final brasileira

O título feminino foi decidido entre duplas brasileiras, com a parceria formada por Carol Solberg e Rebecca levando a melhor sobre Thamela e Vic por 2 sets a 1, com parciais de 21/13, 18/21 e 15/8. Antes da decisão, elas superaram as paraguaias Fio e Denisse por 2 a 0.

Carol Solberg e Rebecca disputaram final brasileira (Foto: Divulgação/ CBV)

Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia

O último domingo (18) também contou com a decisão da etapa de Aracaju do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. A final feminina foi marcada pela lesão da campeã olímpica Ana Patrícia, que faz dupla com Duda, logo no início da partida. A jogadora sentiu um problema no posterior da coxa e precisou abandonar a partida. Ana Patrícia passará por exames para confirmar a gravidade da lesão.

Com o abandono da partida, Verena e Kyce foram declaradas vencedoras e ficaram com a medalha de ouro na etapa. Entre os homens, George e Saymon conquistaram o título após vencer a dupla formada por Pedro e Renato no tie break.