Bia Souza retorna ao palco da estreia em busca do primeiro ouro no Mundial

Atual campeã olímpica e vice-líder do ranking, Bia Souza inicia nesta quinta-feira (19) a disputa do Mundial de Judô de Budapeste. Aos 27 anos, a atleta, que compete na categoria acima dos 78kg, vai para sua oitava participação na principal competição da modalidade, em busca do ouro inédito, no mesmo palco em que subiu no pódio pela primeira vez.

Em 2017, uma jovem Bia Souza, de apenas 19 anos, fazia sua estreia no Mundial de Judô, justamente em Budapeste. Ela voltou a marcar presença na competição nas edições seguintes, em Baku e Tóquio, mas subiu ao pódio pela primeira vez apenas em 2021, quando conquistou o bronze, justamente na capital da Hungria.

Desde então, a judoca brasileira conquistou mais duas medalhas em mundiais, com uma prata na edição de 2022, em Tashkent, e outro bronze em 2023, em Doha. Nesta sexta-feira (19), último dia de competições individuais no Mundial de Budapeste, ela entra como cabeça de chave número 2 para buscar a medalha de ouro, a única que ainda falta em sua coleção. A primeira adversária será a angolana Crislayn Rodrigues, nas eliminatórias.

O Mundial é a principal competição do judô neste primeiro ano de ciclo olímpico, após o excelente desempenho de Bia Souza nos Jogos Olímpicos de Paris, em que saiu como campeã de sua categoria e com a medalha de bronze por equipes mistas. Em 2025, ela foi campeã do Pan-Americano e Oceania de Judô e disputou o Grand Slam do Cazaquistão, quando terminou em quinto lugar.

Campeã olímpica soma três medalhas em mundiais (Foto: Divulgação/ IJF)

Brasil no Mundial 2025

Além de Bia Souza, o Brasil terá mais um representante no último dia de competições individuais no Mundial de Budapeste. Rafael Buzacarini, que disputou os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e de Tóquio, compete pela categoria acima de 100kg.

Até o momento, o Brasil conquistou duas medalhas no Mundial de Budapeste. No último domingo (15), Shirlen Nascimento faturou o bronze na categoria até 57kg, enquanto Daniel Cargnin, da categoria até 70kg, conquistou a medalha de prata.

Programação do Mundial de Judô

19 de junho, quinta-feira

+78 kg feminino e +100 kg masculino

Beatriz Souza e Rafael Buzacarini

7h: eliminatórias

13h: finais

20 de junho, sexta-feira

Disputa por equipes mistas - finais às 13h